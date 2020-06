Ødegaard anonym da Real Madrid halte i land 2-1-seier

Martin Ødegaard greide ikke å sette preg på kampen mot Real Madrid, som inntok tabelltopp i La Liga med 2-1-seier over hans Real Sociedad.

Mikel Merino skapte spenning med reduseringsmålet i det 83. minutt, noen minutter etter at nordmannen ble byttet ut. Etter et nytt tap er Real Sociedad i ferd med å miste kontakt med lagene som ligger an til mesterligaplass.

Real Madrid inntok tabelltoppen med like mange poeng som Barcelona, som lørdag avga poeng i Sevilla. Hovedstadslaget går foran på innbyrdes oppgjør.

Sergio Ramos (straffe) og Karim Benzema scoret gjestenes mål.

Real Sociedad er nede på 6.-plass, fem poeng bak Sevilla på den viktige fjerdeplassen som Ødegaards lag hadde gjennom den lange viruspausen.

Vinicius briljerte

Vinicius Junior var kampens store spiller. Den brasilianske 19-åringen spilte med et høyt teknisk register, og helt i begynnelsen av 2. omgang la han ut på et raid som stoppet først da han skulle avslutte ansikt til ansikt med keeper og ble hektet av Diego Llorente.

Vinicius skar inn fra siden, slo en frekk tunnel og ble felt. Sergio Ramos var sikker fra straffemerket, og i det 51. minutt var Real Madrid i ledelse. Ramos feiret ved å dra i helskjegget han skaffet seg i viruspausen.

Det var nesten det siste Real Madrid-klippen gjorde i kampen, for rett etter krasjet han kne mot kne med gjestenes Alexander Isak i eget felt og pådro seg en skade som tvang ham til å halte av banen.

I det 68. minutt kom Real Sociedad-innbytter Adnan Januzaj til skudd etter et kort hjørnespark fra Ødegaard, og han knallet ballen i mål. Gleden ble kortvarig, for Mikel Merino sto i offsideposisjon og dekket ifølge dommerteamet ballbanen for keeper Thibaut Courtois.

Skulder, ikke arm

Et par minutter senere punkterte Karim Benzema kampen med et smart skudd som gikk mellom beina på Ødegaard. Målet ble først annullert for hands, men etter VAR-sjekk ble det slått fast at franskmannen brukte skulderen og ikke armen da han tok ned ballen.

Ødegaard ble byttet ut i det 80. minutt. Et par minutter senere tok Merino ned et innlegg ved lengste stolpe og banket ballen i mål, men det ble aldri noen ordentlig sluttspurt fra hjemmelaget.

Real Madrid hadde de eneste sjansene i en begivenhetsfattig første omgang. Vinicius Junior hadde en livsfarlig avslutning rett utenfor, før Alex Remiro uten store problemer avverget avslutninger fra Karim Benzema og Vinicius.

Før kampen ble det meldt at Real Madrid er blitt enig med Martin Ødegaard om at leieoppholdet i Real Sociedad skal fortsette også neste sesong. Den norske 21-åringen har ikke greid å gjenskape kalasformen fra tidligere i sesongen i kampene så langt etter viruspausen, og han gjorde det heller ikke søndag.

