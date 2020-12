Ødegaard ble sittende på benken da Real Madrid slo Granada

For andre gang på rad ble Martin Ødegaard sittende på benken gjennom hele kampen for Real Madrid. Hovedstadsklubben vant 2–0 over Granada.

Real Madrid-trener Zinédine Zidane valgte å starte med Toni Kroos, Casemiro og Federico Valverde på midten i hjemmekampen mot Granada. Franskmannen gjorde tre bytter, men ingen av dem inneholdt Ødegaard, som ble sittende på benken gjennom hele kampen. Ødegaard har bare startet tre kamper denne sesongen, og 22-åringen har kun spilt 227 av 1.260 mulige minutter i La Liga denne sesongen. Real Madrid vant 2–0 etter mål av Casemiro og Karim Benzema. De hvitkledde er à poeng med serieleder Atlético Madrid, men ligger bak på målforskjell. (©NTB)