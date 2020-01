Ødegaard borte fra Real Sociedad-treninger, smerter i kneet gir trolig forfall

Martin Ødegaard ser ut til å gå glipp av Real Sociedads cupkamp søndag. Et kranglete kne skaper problemer for ham.

Ødegaard trente ikke med laget verken mandag eller onsdag, ifølge avisene Marca og El Diario Vasco.

Begge omtaler skadesituasjonen som en «føre var»-variant, der Ødegaard ikke tar sjanser for å forverre tilstanden.

Nordmannen fikk vondt i det høyre kneet i seriekampen sist helg. Den tapte laget hans hjemme 1-2 for Villarreal. Nederlaget gjør at Real Sociedad tapte terreng med tanke på en plass blant de fire beste i La Liga. Disse er sikret Champions League-spill til høsten.

Ødegaard kom seg unna skader de første månedene i Spania og dominerte stort i uke etter uke.

I november måtte Ødegaard stå over tre klubb- og to landskamper på grunn av ankelproblemer. Pausen gjorde at han kom til bortemøtet med klubben som eier ham, Real Madrid, uten en full gjennomkjøring i kroppen.

Søndagens cupkamp går borte mot AD Ceuta. Det er en klubb som ligger på fjerdeplass i en av de 18 2.-divisjonspuljene (tredje proffnivå) i Spania.

Real Sociedad har vunnet den spanske cupen (Copa del Rey) to ganger, sist i 1987.

Neste seriekamp for Ødegaard kan bli bortemøtet med Betis søndag om halvannen uke.

(©NTB)