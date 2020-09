Ødegaard byttet ut ved pause før Real Madrid vendte til seier over Betis

Martin Ødegaard var langt fra sitt beste og ble byttet ut ved pause da Real Madrid lå under mot Betis. Lagkameratene vendte til 3-2-seier.

Betis vendte etter et tidlig baklengsmål til 2-1-ledelse etter to situasjoner der Ødegaard var nærmeste spiller for henholdsvis pasningslegger og målscorer. Nordmannen startet i tierrollen mens Luka Modric satt på benken, men greide ikke å sette preg på kampen offensivt som når han er på sitt beste.

Etter pause gikk det meste galt for Betis. Real Madrid fikk 2-2-målet på et selvmål av Emerson, som senere ble utvist. Sergio Ramos ble matchvinner med en av sine panenkastraffer etter at Marc Bartra i en duell med Borja Mayoral snublet og traff ballen med armen.

Den regjerende seriemesteren dominerte etter utvisningen og hadde store sjanser til å vinne enda klarere. Betis hadde full poengpott og null baklengsmål før lørdagens kamp, men greide ikke å hindre at Real Madrid tok sin første seier.

(©NTB)