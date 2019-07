Ødegaard er klar for Real Sociedad

Martin Ødegaard (20) går på lån til klubben fra San Sebastian.

Flere spanske medier har den siste uken meldt at Ødegaard kom til å skrive under for Real Sociedad og nå blir endelig overgangen bekreftet.

Den spanske klubben skriver at det i første omgang gjelder en låneavtale ut den kommende sesongen. I tilegg skal nordmannen ha forlenget sin kontrakt med Real Madrid fram til 2023, bekrefter agent Bjørn Tore Kvarme overfor VG.

Real Sociedad skriver at Ødegaard offisielt vil bli presentert søndag.

Begeistrer La Liga-ekspert

Nettavisen snakket nylig med La Liga-ekspert Petter Veland som forteller at han tror en overgang til «La Real» er et lurt valg av Ødegaard.

- Jeg tror det er en av klubbene som vil passe ham best, sier Veland til Nettavisen.

Han baserer det på måten laget spiller fotball på.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil har så langt benyttet seg av formasjonene 4-3-3 og 4-2-3-1 mens han har vært i klubben og Veland tror dette passer Ødegaard godt.

Eksperten forklarer også at Real Sociedad har en typisk spansk fotballstil med blant annet kortpasningsspill langs bakken og mye ballbesittelse.

Starter sesongoppkjøringen 8. juli



Real Sociedad starter sesongoppkjøringen mandag 8. juli og Ødegaard kan bli å se i aksjon for sin ny klubb allerede i juli ettersom laget skal spille flere treningskamper i sommer.

Det er blant annet planlagt kamper hjemme mot Racing Santander (20. juli), og borte mot Nottingham Forest (26. juli) og Millwall (27. juli).

Real Sociedad endte på 9. plass i La Liga forrige sesong, men har ambisjoner om å kjempe høyere på tabellen kommende sesong.

Ødegaard i fin utvikling

Og kanskje kan Martin Ødegaard hjelpe klubben til å klare nettopp det.

Nordmannen signerte for Real Madrid som 16-åringen, men har de siste årene vært på utlån til nederlandsk fotball.

Ødegaard startet karrieren i Eresdivisie med et opphold i Heerenveen, før han forrige sesong spilte for Vitesse.

I Vitesse har 20-åringen tatt store steg og sesongen endte med at nordmannen havnet på årets lag i den nederlandske ligaen.

Ødegaard har også mer eller mindre etablert seg i startelleveren på det norske A-landslaget hvor han scoret sitt første mål tidligere i år i EM-kvalifiseringen mot Romania.

Nå er håpet at det norske talentet skal fortsette utviklingen sin i La Liga og til slutt nå målet om å spille seg inn på Real Madrid.