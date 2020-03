Ødegaard får korona-pause i Spania

Spansk toppfotball stoppes i minst to uker på grunn av koronasituasjonen. Hele Real Madrids tropp er satt i karantene.

Kamppausen gjelder fra denne uka både for La Liga, der Martin Ødegaard spiller for Real Sociedad, og for nivå to.

Det er avisen Marca som melder dette. Spansk fotball har flere serierunder igjen, og Real Madrid og Barcelona kjemper om seriegullet.

Hele spillertroppen til Real Madrid er ilagt karantene på grunn av virusutbruddet. En spiller fra klubbens basketlag har testet positivt for korona-sykdom, og det gjør at også fotballspillerne påvirkes.

I og med at det ikke skal spilles kamper i Spania minimum de to kommende ukene, vil ikke Ødegaard være i aksjon før Norge møter Serbia på Ullevaal 26. mars. Den kampen skal spilles for tomme tribuner.

Ødegaard sto over Real Sociedads siste kamp på grunn av en lårskade.

