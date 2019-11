Ødegaard-feber i Spania før Real Madrid-møtet: Preger storavisene

Lørdag kveld spiller flere av verdens største stjerner fotballkamp i Madrid. Men det er en norsk 20-åring som stikker av med mye av oppmerksomheten før avspark.

MADRID (Nettavisen): Både i Marca og AS er Ødegaard nemlig forsidestoff lørdag.

Begge storavisene gjør et poeng ut av den Real Madrid-eide nordmannens retur til Santiago Bernabéu.

Klokken 21.00 lørdag kveld starter trolig Ødegaard kampen for Real Sociedad, og i Spania er det knyttet stor spenning til oppgjøret.

«Ødegaard returnerer til fremtiden» står det på forsiden til AS.

«Barn, oppfør dere» skriver Marca og spiller på at Real Madrids supertalent Rodrygo også kan få en rolle i kampen.

- La Ligas to store åpenbaringer, ansikt til ansikt på Santiago Bernabéu, skriver avisen.

Foto: Faksimile AS/Marca

Sammenlignes med Modric

Marca bruker mye plass på en sammenligning mellom Ødegaard og Luka Modric, og avisen går langt i å mene at nordmannen er kroatens naturlige etterfølger i Real Madrid.

Marca har også gjort en sammenligning med et stort utvalg av La Ligas fremste midtbanespillere.

Blant dem finner vi Arthur i Barcelona, Sergio Canales i Real Betis, Santi Cazorla i Villarreal, Joan Jordán i Sevilla, Toni Kroos i Real Madrid, Dani Parejo i Valencia, Rubén García i Osasuna og Saúl i Atlético Madrid.

Av tallene som Marca kommer frem til er det spesielt hva angår gjenvinninger at nordmannen knuser eliten i La Liga.

Ødegaard står med 1.3 gjenvinninger per kamp, mens resten av La Liga-feltet viser til 0.5. Også på ballberøringer inne i motstanderens boks er Ødegaard i egen klasse med 3.1 per kamp, kontra 1.5.

Han skaper også flere sjanser, og har 2.5 per kamp mot 1.9 mot resten av stjernene.

Det er uansett dødt løp av angår målpoeng der Ødegaard snitter på 0.5 per kamp, det samme gjør resten av stjernene.

Ødegaard har også en større andel balltap enn resten av LaLiga-stjernene til sammen. Han står med 9.5 balltap per kamp, mot 6.1 balltap i gjennomsnitt fra de ovennevnte stjernene i den spanske toppdivisjonen.

Foto: Faksimile AS/Marca

Marca spekulerer også i om Ødegaard allerede nå kan være i ferd med å overta for Luka Modric, hva angår viktighet i banespillet.

Denne sesongen viser nemlig tallene at nordmannen overgår den regjerende Ballon d'Or-vinneren i flere kategorier.

Det gjør at Marca har valgt å stille spørsmålet: Ødegaard: den nye Modric?

Tallenes tale er nemlig slik at kroaten vinner ballen tilbake oftere enn Ødegaard. Der står kroaten med 2.3 per kamp kontra Ødegaards nevnte 1.3. Kroaten har også færre balltap med 11.5 kontra 17.3.

Det ser ikke like bra ut for Ødegaard som har 85 prosent hva angår pasningspresisjon kontra Modric sine 91 prosent.Men det er nemlig slik at nordmannen knuser Modric hva angår pasninger inne i motstanderens felt. Der står han med 9.5 kontra Modric 4.3.

- Det tallene viser er at Ødegaards profil er nærmere Modric. Han fører ballen mer, og dribler og har en større tilstedeværelse inne i motstanderens boks, skriver Marca.

Den spanske avisen uthever også at Modric, så vel som Toni Kroos, fortsatt viser at de gamle er eldst hva angår det å ikke miste ballen. Det samme gjelder pasningspresisjonen.

Marca mener uansett at det nå er grunnlag for å sammenligne Ødegaard (som til daglig spiller i en 4-2-3-1-formasjon i La Real) med Real Madrid-stjernene (som spiller i 4-3-3-formasjon) inn mot kampen mot Santiago Bernabeu lørdag kveld.

Veland: - Et kaos

Den norske La Liga-eksperten Petter Veland uttalte fredag til Nettavisen at Ødegaard egentlig bare kan komme godt ut av kampen, og det forventes av de fleste at Real Sociedad kommer til å forlate Bernabéu uten poeng og med en lei bismak i munnen.

- Samtidig kan man se for seg de oppslagene som kommer om Real Sociedad får med seg noe og Martin Ødegaard er en del av det. Da er det spanske pressemaskineriet i gang igjen med overskrifter og konklusjoner. Hadde jeg vært Martin, hadde jeg utelukkende gledet meg til denne kampen, sa Veland til Nettavisen.

- Du tror det blir kaos om Ødegaard markerer seg?

- Ja, det blir beskrevet som et kaos allerede. Klubben har jo rett og slett tatt grep for å passe på at det ikke blir for mye støy rundt ham denne uken. De har sagt ja til ett radiointervju, og det er det. Det kaoset er der på mange måter allerede, men det er klart det vil nå en foreløpig topp om han får til noe mot klubben han er leid ut fra, sa Veland.

Real Madrid ligger før kampen på andreplass i La Liga med 25 poeng, Real Sociedad er på femteplass med 23 – men har én kamp mer spilt.

Kampen på Santiago Bernabéu blåses i gang lørdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på Strive.