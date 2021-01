Ødegaard fikk Arsenal-debuten i målløst oppgjør mot Manchester United

Ole Gunnar Solskjærs menn ligger nå tre poeng bak serieleder Manchester City i Premier League.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 0-0

Martin Ødegaard fikk sin Arsenal-debut mot Manchester United lørdag kveld. Med i underkant av ti minutter igjen ble nordmannen byttet inn for Emile Smith Rowe i 0-0-kampen i London.

Manchester United var nærmest seieren like før slutt, men Edinson Cavani misbrukte en gedigen mulighet fra kort hold med få minutter igjen av ordinær tid.

Dermed endte storkampen med ett poeng til hvert av lagene.

- Vi hadde de største sjanse til å vinne kampen. Dessverre klarte vi ikke å score. Det var en god prestasjon. Jeg er fornøyd med spillerne, sier United-manager Solskjær etter kampen.

Uavgjort mot Arsenal betyr at Manchester United er ubeseiret i 18 bortekamper på rad i Premier League. Det har blitt 13 seirer og fem uavgjort på de 18 kampene. Klubbens lengste rekke med kamper uten tap på bortebane i Premier League i historien.

Ødegaard på benken - målløs 1. omgang

Ødegaard startet på benken i sin første kamp for Arsenal etter låneovergangen fra Real Madrid. Nordmannen fikk se en jevn første omgang med et par sjanser til hvert av lagene.

Fred og Bruno Fernandes var farlig frempå for gjestene, men Nicolas Pepe og Gabriel Martinelli var friske for Arsenal i den første omgangen.

Like før pause fikk Marcus Rashford en stor sjanse fra kort hold. Et innlegg fra venstre landet på foten til spissen som brukte for lang tid på å komme til avslutning i det han fikk press på seg.

Like etter fikk United en god mulighet ved Fernandes som fyrte et frispark fra 17 meter via muren og til corner.

Lagene gikk dermed målløse til pause etter de første 45 minuttene.

Sjanser begge veier

Hjemmelaget kom ut i et høyere tempo etter hvilen. Innbytter Willian tok umiddelbart tak i kampen og fikk en stor mulighet da han stod totalt fri bak i feltet. Avslutningen med innsiden av foten ble for puslete fra brasilianeren som ventet såpass lenge at Aaron Wan-Bissaka fikk blokkert.

Pepe fikk minuttet etter en god mulighet, men nok en gang ble avslutningen blokkert, denne gangen av Harry Maguire.

Like før timen var passert fikk Cavani en vanvittig mulighet. En hard pasning på tvers av feltet fant veien frem til spissen som på utrolig vis avsluttet utenfor fra få meter.

Etter 65 minutter dunket Alexandre Lacazette et frispark i tverrligerren fra 18 meter. Ballen fikk en perfekt bue over muren, men tok i metallet og ut bak en utspilt David de Gea.

Rashford kom til en skuddmulighet etter 80 minutter, men avslutningen endte i nettveggen. Sekunder sener ble han erstattet av Mason Greenwood.

Pepe fikk nok en stor Arsenal-mulighet med åtte minutter igjen av ordinær tid. Kantspilleren forsøkte å plassere ballen i det lengste hjørnet, men ballen snek seg på utsiden av stolpen.

Like etterpå fikk Ødegaard sine første minutter i premier League. Nordmannen klarte ikke å markere seg nevneverdig i det som til slutt ble en nokså tam uavgjortkamp i London.

