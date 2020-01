Ødegaard fikk det glatte lag da Real Sociedad tok tre poeng: - Er han i det hele tatt på banen?

Laget fra San Sebastián måtte slite for de tre poengene mot ligaens dårligste bortelag.

REAL SOCIEDAD - MALLORCA 3-0

Real Sociedad henger fortsatt med i kampen om en plass i Champions League neste sesong, etter at dumpekandidaten Mallorca ble slått 3-0 hjemme på Anoeta søndag kveld.

Hjemmelaget måtte slite for målene, men Alexander Isak, Ander Barrenetxea og Portu vartet opp med hver sine nettkjenninger i den andre omgangen. En som ikke hadde sin beste dag var Martin Ødegaard.

Nordmannen slet med å involvere seg i spillet i store deler av kampen, og Marcas livereporter gjorde det tydelig underveis:

- Er Ødegaard i det hele tatt på banen? I øyeblikket så er han ikke synlig i det hele tatt, skrev livereporteren på Anoeta etter at det ble spilt en drøy halvtime. Marca noterte uansett at Ødegaard hadde vært sterkt bidragsytende til en sjanse for Isak etter timen spilt.

I avisen AS sin rapporr er nordmannen kun nevnt i forbindelse med Portus scoring, der han tvang frem en retur fra Mallorca-keeper Manolo Reina. Til tross for Ødegaards skuffende kamp da La Real juble for tre viktige poeng.

Det betyr nemlig at San Sebastián-laget blir liggende som nummer seks i Spania, med 34 poeng. De ligger foran Valencia, som har like mange poeng, på innbyrdes oppgjør. Det er to poeng opp til Getafe, som i skrivende stund innehar den viktige fjerdeplassen.

Mallorca er ligaens desidert verste bortelaget, og på sine ti bortekamper så langt denne sesongen har de kun tatt poeng mot Celta Vigo. Det gjør at de, i skrivende stund, ligger på posisjonen over nedrykksplass i La Liga.

Sjansefattig

Det gikk langt mellom målsjansene i San Sebastián underveis i den første omgangen, og det var bortelaget som noterte seg for omgangens virkelig største farlighet i løpet av de første 45 minuttene.

Etter åtte minutter jobbet nemlig Mallorca seg fremover i banen, og det var til slutt Lumor som fikk muligheten til å fyre fra distanse. Skuddet hadde god redning, og kun et pantersprang av Alex Remiro gjorde at det fortsatt stod 0-0.

Willian José, som i disse dager kobles til Tottenham, var å finne på tribuneplass, hvilket gjorde at svenske Alexander Isak, igjen, fikk muligheten til å starte for La Real.

Fem minutter før pause burde den tidligere Borussia Dortmund-angriperen ha banket ballen i mål da et innlegg fra Aihen Muñoz fant veien til ham inne foran mål. Skuddet gikk rett på keeper Manolo Reina.

Det virket mer og mer tydelig at Real Sociedad kom til å ha ballbesittelse, mens Mallorca ønsket å kontre hver gang La Real sendte for mange spillere fremover i banen.

Det gjorde at lagene nullet hverandre ut i den første omgangen, og det var ikke overraskende at hverken Real Sociedad eller Mallorca maktet å finne nettmaskene i løpet av de første 45 minuttene på Anoeta.

50 sekunder

Det skulle uansett kun ta 50 sekunder av den andre omgangen før Real Sociedad skulle finne nettmaskene. Real Sociedad gikk nemlig rett i angrep, og etter et innlegg fra Muñoz la Portu ballen ned til Isak.

Foran mål gjorde ikke svensken noen feil da han bredsidet inn 1-0-scoringen for de blåe og hvite, og fikset sitt sjette seriemål for sesongen.

Mallorca forsøkte å finne utligningen, og kort tid etter Isaks scoring testet Cucho Hernández skuddbeinet. Hans forsøk smalt i nevene på keeper Remiro, som hadde god kontroll.

Innbytter Ander Barrenetxea hadde ikke vært på banen i et minutt da han ble spitl opp av Portu. Tenåringen hamret til, og skuddet tok en styring før Reina i Mallorca-buret var utslått. Det stod 2-0 til La Real.

La Real ønsket tydelig å punktere kampen med en tredje scoring, og i det 63. minutt var Portu kun centimetere unna da han skjøt fra kanten av boksen. Manolo Reina kontrollerte ballen ut langs kortlinja.

Ødegaard viste frem noe av sine kvaliteter da han spilte fri Isak inne i Mallorca-boksen like etter timen spilt. Det var uansett svenskens ekstreme fart og driblekvaliteter som blendet da han suste forbi forsvarere og slo et innlegg som ikke fant veien til Portu.

Nordmannen skulle uansett spille en viktig rolle i det 82. minutt da han hamret til fra distanse. Manolo Reina fikk slått vekk ballen, men Portu løp inn scoringen som sikret 3-0-seieren for hjemmelaget.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Anoeta. Real Sociedad kunne juble for tre nye poeng, og sjetteplass i La Liga etter at Mallorca ble beseiret 3-0.