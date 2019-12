Ødegaard fra start mot Real Valladolid

Martin Ødegaard starter når hans Real Sociedad skal spille borte mot Real Valladolid søndag.

Nordmannen vil prøve å følge opp hans gode kamp mot Eibar forrige uke, da han fikk både mål og målgivende. Sociedad gjør totalt tre endringer fra kampen mot Eibar og starter med følgende lag:

Remiro – Gorosabel, D. Llorente, Le Normand, Monreal – Merino, Guevara – Portu, Ødegaard, Oyarzabal – Willian José.

De møter et Valladolid-lag som har tapt to av sine siste tre kamper. Tidligere Barcelona-keeper Jordi Masip skal prøve å stoppe Ødegaard & co. De har tatt ut følgende ellever:

Masip – Moyano, Olivas, Salisu, Nacho M. – Hervías, San Emeterio, Míchel H., Toni Villa – Guardiola, Sandro.

Kampen begynner klokken 16.00 norsk tid.

(©NTB)