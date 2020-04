Ødegaard hylles av tidligere trener: - Liverpool la inn bud

Martin Ødegaards tidligere trener kommer med nye detaljer om nordmannen i ferskt intervju fra karantene i Moskva.

I et intervju med det spanske nyhetsbyrået EFE snakker Leonid Slutsky villig om Ødegaard. Den russiske treneren var nordmannens sjef i nederlandske Vitesse da nordmannen var utlånt til Eredivise-klubben.

Slutsky, som for tiden sitter innesperret i en leilighet i Moskva på grunn av koronaviruset som herjer, er tydelig på så sin store beundring for den nåværende Real Sociedad-spilleren.

- Jeg er sikker på at Ødegaard er klar for å spille for Real Madrid nå. Da jeg så han spille for Real Sociedad på Santiago Bernabeu innså jeg at han definitivt har kvalitet nok til å spille for Real Madrid, sier russeren i intervjuet med EFE.

KLAR TALE: Leonid Slutsky var Martin Ødegaards trener i Vitesse. Foto: Georgios Kefalas (AP)

Real Madrid vurderer

Slutsky gir i intervjuet uttrykk for at han fremdeles har kontakt med Ødegaard. Han uttaler blant annet at 21-åringen er «ekstremt fornøyd» i Real Sociedad. Det gjøres også et poeng ut av at Ødegaard selv har sagt at han gjerne blir værende i Baskerland i ytterligere en sesong, men at den nåværende koronakrisen kan påvirke den norske landslagsspillerens fremtid.

Real Madrid vurderer nå om de vil bruke så mye penger på overganger den kommende tiden som de først hadde planlagt, skriver EFE.

TRENER OG ELEV: Leonid Slutstky var nordmannens trener i Vitesse. Foto: Paul Meima

Istedenfor spekuleres det i at Ødegaard og lagkamerat til Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, kan bli spillerne som satses på som «nye» forsterkninger før neste sesong.

Ødegaards fremtid i La Real utover denne sesongen er fremdeles usikker, og Zinedine Zidanes avgjørelse om han vil satse på Drammens-gutten allerede kommende sesong anses som en av Madrid-klubbens store beslutninger denne sommeren.

Det konkluderes med at Real Madrid etter alt å dømme kommer til å hente den offensive nordmannen tilbake fra utlån, for å la han konkurrere med Sergio Asensio og brasilianske Rodrygo om en en plass på høyrevingen. Spesielt nå som klubben mest sannsynlig ikke har et like stort overgangsbudsjett som først antatt.

- Bud fra Liverpool

Slutsky snakker også om jobben han gjorde med å innlemme Ødegaard i Vitesse-laget forrige sesong.

- Det var en stor utfordring for meg å på mange måter gjenopplive karrieren hans. Martin, agenten hans og jeg kom til enighet veldig raskt. Han måtte ta et steg fremover fordi Vitesse var et bedre lag enn Heerenveen, sier Slutsky som nå er trener i russiske Rubin Kazan.

Russeren forteller at Ødegaards opphold i Vitesse var viktig for han personlig. Samtidig kommer han med nye detaljer om interessen rundt den tidligere Strømsgodset-spilleren i fjor sommer.

- Han var en av de beste spillerne i Nederland forrige sesong og han hadde mange tilbud. Ikke bare fra Real Sociedad, men også fra Ajax og Liverpool, avslører han før han fortsetter med flere lovord.

- Han var i treningsstudioet hver dag. Han var veldig nøye med hva han spiste. Han er superprofesjonell, nesten som en robot. Martin er en av de beste proffene jeg har sett i mitt liv, avslutter Slutsky.