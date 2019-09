Ødegaard hylles for fysikken etter Instagram-bilde: - Maskin!

Martin Ødegaard (20) virker å ha tatt store steg fysisk de siste årene. Et ferskt bilde på Instagram viser at supertalentet tar treningen på alvor.

STORO (Nettavisen): «Dæven», skriver Håvard Nordtveit. «Aiaiai» , skriver Ole Selnæs. «Maskin», mener Sander Berge.

Det er bare noen av utallige reaksjoner på Martin Ødegaards foreløpig siste Instagram-oppdatering.

På et bilde som i skrivende stund har fått rundt 100.000 «likes» viste Real Madrid-eiendommen frem en meget veltrent overkropp, og hyllesten har altså ikke latt vente på seg.

- Helt syk kropp, melder Peter Kovacs, tidligere lagkamerat i Godset.

Haaland: - Vet hva han skal legge ut

Landslagsdebutant Erling Braut Haaland (19) har også kommentert bildet. «Smart gutt» er alt spissen skriver.

- Han er en smart gutt, og vet hva han skal legge ut. Det var et flott bilde, det, sier Haaland og flirer når Nettavisen tar opp temaet.

- Hva legger du i at han er en smart gutt?

- Du så hvordan han klarte å få fram musklene sine, så han er en smart gutt, sier Haaland, som legger til at Ødegaard ikke er en liten guttunge lenger.

Se videointervju med Haaland om Ødegaard her:

- Har alltid løpt mye

Ødegaard selv har ikke vært tilgjengelig for pressen så langt denne landslagsuken, men landslagssjef Lars Lagerbäck ble mandag spurt om ungguttens fysiske utvikling.

Svensken kaster seg imidlertid ikke på fysikk-hyllesten riktig ennå.

- Jeg vet ikke hvor mye han har utviklet fysikken om du ser tilbake ett års tid, men derimot er han blitt enda dyktigere til å løpe i forsvarsspill. Nå tar han kanskje mer initiativ uten ball, men han har alltid vært en spiller som har løpt mye. Han har nok lagt på seg litt fysisk også, han er fortsatt ung, vi glemmer det. Man skal ifølge fysiologene «peake» i 27-28-årsalderen, påpeker Lagerbäck overfor Nettavisen.

Topper statistikk

Svensken har et poeng når han sier at Ødegaard løper mye. Ifølge La Ligas offisielle sider er det ingen i den spanske toppdivisjonen som har løpt mer enn 20-åringens 24,5 kilometer på de to første rundene.

På fredag ble han, for andre kamp på rad, også kåret til den beste spilleren i kampen av Real Sociedads egne nettsider.

Han var positiv i tapet mot byrival Athletic Club, et lag som var fysisk overlegne og vant fortjent.

Lagerbäck innrømmer at han ble imponert av det Ødegaard presterte mot såpass robust motstand.

- Ja, det kan du si, men de tok ham til tider hardt. Han er uansett så bevegelig at han kom seg mye fri fra aggressiviteten deres, og han gjorde det åpenbart bra. Det er det bare å skrive under på, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Viktigst å bruke kroppen

Helt siden han slo gjennom på toppnivå har Ødegaard vært opptatt av å trene riktig. Den gangen uttalte han til Nettavisen at han tok den fysiske biten alvorlig.

- Det er viktig å bygge et grunnlag som gjør at du tåler mye trening, men om det er ren vekttrening eller å bruke kroppen som er viktig, tror jeg det er viktigst å bruke kroppen, sa Ødegaard i et intervju med Nettavisen i 2014.

Norges kamp mot Malta har avspark 20.45 torsdag, og Ødegaard ventes å starte. Så venter Sverige på Friends Arena søndag kveld. Norge bør minst ha fire poeng på de to kampene om håpet om direkte EM-plass skal leve videre.