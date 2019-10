Ødegaard imponerte Ramos: - Han har blitt en stjerne

Sergio Ramos håper igjen å bli lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Madrid.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Spania-kaptein Ramos har i likhet med veldig mange andre fått med seg Ødegaards storspill for Real Sociedad denne sesongen.

Lørdag kveld fikk Ramos selv bryne seg på den norske unggutten da Norge spilte 1-1 mot Spania på Ullevaal Stadion i EM-kvalifiseringen.

Ødegaard spilte en ny god kamp med flagget på brystet og det er tydelig at Ramos lar seg imponere.

- Han er god, sier Ramos til Nettavisen på engelsk etter oppgjøret.

Spania-kapteinen foretrakk imidlertid å gjøre intervjuene på spansk og åpnet enda mer opp om sin beundring for Ødegaard til de spanske journalistene i pressesonen på Ullevaal.

Nå avslører Ramos at han håper å se Ødegaard tilbake i Real Madrid.

- Det gjør meg glad at han virkelig har slått i bordet, blitt en stjerne på landslaget og gjør en god sesong. Forhåpentligvis blir han en fantastisk spiller, og at han kan komme tilbake til oss, forteller Spania-kapteinen.

TRENTE SAMMEN: Sergio Ramos og Martin Ødegaard trente sammen i Real Madrid, men nå er nordmannen på lån hos Real Sociedad. Foto: Gerard Julien (AFP)

Ødegaard imponerte igjen

Fortsetter Ødegaard å levere slik han gjør om dagen, så er det på ingen måte usannsynlig.

På sosiale medier ble nordmannen statistikk fra landskampen fort spredd av både norske og spanske brukere.

Statistikken, som stammer fra det Opta-baserte nettstedet WhoScored, viser at 20-åringen slo 45 pasninger, hadde 90 prosent treffsikkerhet, lyktes med fire av fire driblinger, leverte fire nøkkelpasninger, tre av tre vellykkede langpasninger og gjorde generelt sett en glimrende kamp.

Selv var han mest fokusert på laginnsatsen etter Spania-kampen.

- Det blitt som forventet, lite rom og de hadde mye ball. Særlig istarten av kampen var det særlig det defensive som var pri én, og der synes jeg vi gjør en god jobb alle mann. Så åpner det seg litt mer etter hvert og da er det lettere å komme på ball. Alt i en okay match, men lagprestasjonen i dag er ekstrem, sier Ødegaard til Nettavisen.

Han føler Norge kunne ha vunnet kampen.

- Jeg synes vi fortjente det, og kunne nok tatt alle tre. Uavgjort er et greit resultat, men jeg synes vi er fullt på høyde med Spania, og bedre i perioder, forteller Ødegaard.

FLERE DUELLER: Sergio Ramos og Martin Ødegaard møttes på Ullevaal Stadion lørdag kveld da Norge møtte Spania. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han mener kampen mot Spania trolig er den beste han selv har vært med på med flagget på brystet.

- Det sa jeg etter Sverige-kampen også, så vi tar stadig nye steg, forteller unggutten.

Ødegaard avkrefter at det var spesielt å spille mot Spania som følge av hans spanske koblinger:

- Nei, ikke noe sånn spesielt ift Spania. Det handler mer om hva vi skal gjøre og at vi kan nå et mesterskap. Det er samme hvem vi spiller mot, det handler om å gjøre en god kamp og få gode resultater, så det er det samme mot Spania som mot Sverige og alle andre lag. Det handler om å gjøre en best mulig jobb for laget og sørge for at vi tar poeng, og det gjorde vi i dag.

Ramos-rekord

Poengdeling mellom Norge og Spania tror La Liga-ekspert Petter Veland vil føre til negative overskrifter i Spania søndag morgen.

- Det blir nok ikke sett på med veldig positive øyne isolert sett. Spania er en veldig stolt fotballnasjon som går på banen for å vinne hver eneste kamp. De som sitter på bar og hjemme i husene sine i Spania forventer at man skal vinne en kamp mot Norge, sier Veland til Nettavisen.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland følger tett med på La Liga.

Veland mener spanjolene hadde forventet seier mot Norge, men tror samtidig at de rødkledde ikke er veldig bekymret med tanke på at Spania er på god vei mot EM allerede.

Spania-kaptein Ramos virket å ta poengdelingen mot Ødegaard og Norge med fatning, men erkjenner samtidig at han er skuffet.

- Det var synd. Norge utnyttet de siste minuttene og de sikret seg uavgjort mot oss, sier Ramos som lørdag passerte Iker Casillas i antall landskamper for Spania med 168.

Det er ny rekord, men den spanske kapteinen tar imidlertid ikke av.

- Rekorden kommer i andre rekke. Jeg ville ha byttet den mot en seier her, men det er en ære å være spanjolen som har hatt på seg landslagsdrakten flest ganger og jeg håper å kunne fortsette å ha den på meg i mange kamper til, sier Ramos.

Mens Spania reiser nå reiser videre til Stockholm for å møte Sverige, så skal Norge møte Romania i Bucuresti kommende tirsdag. Der er kun seier godt nok for Lagerbäcks menn om man skal ha håp om å kvalifisere seg til EM gjennom den tradisjonelle EM-kvalifiseringen.