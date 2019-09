Ødegaard inn på eksklusiv liste med «ukjent» nordmann: - Navnet hørtes ikke kjent ut

20-åringen scoret mot Atlético Madrid på nyåpnede Anoeta. Men han er ikke den første nordmannen til å score mot hovedstadslaget.

ANOETA (Nettavisen): Det ble en fantastisk åpning av nye Anoeta for Martin Ødegaard og Real Sociedad. Seriemesterne Atlético Madrid kunne lite gjøre da Imanol Alguacils menn sikret 2-0-seieren.

Martin Ødegaard ble den første målscoreren på det nyåpnede stadionet, og var en av kampens beste spillere. Han var også involvert i 2-0-scoringen da han slo frisparket som venstreback Nacho Monreal til slutt fikk kranglet i mål.

Etter kampen var den tidligere Arsenal-forsvareren full av lovord rundt sin nye, norske lagkamerat.



Også flere i spansk presse var tydelig imponert over Ødegaard. Se dommen fra de spanske avisene i videovinduet over.

Les mer: Ødegaard etter drømmekampen: - Man må klype seg litt i armen

Jan Berg

Men selv om Ødegaard kan slå seg på brystet som den eneste nordmannen som har scoret og vunnet mot Atlético Madrid i samme kamp, så er han ikke den eneste nordmannen til å score mot hovedstadslaget.

Viasport-ekspert Petter Veland opplyser nemlig på Twitter at for 30 år siden gjorde Jan Berg det samme, da han spilte 4-4 med sitt Rayo Vallecano i 1989.

På spørsmål om Ødegaard kjenner til spilleren, som også var første nordmann i spansk fotball, så er svaret klart:

- For å være helt ærlig, så må jeg si nei. Det kan hende jeg vet hvem han er hvis jeg ser et bilde. Men navnet hørtes ikke veldig kjent ut, sier Ødegaard til Nettavisen.

Selv om Jan Bergs navn kanskje ikke ringer en bjelle hos alle fotballfrelste, så kan han se tilbake på en merittert karriere. Han startet sin karriere i Molde i 1981, før han dro videre til spanske Elche i 1988. Året etter tok han turen videre til Rayo, som også er fra Madrid.

Han spilte i Rayo Vallecano mellom 1989 og 1999, og markerte seg med fire scoringer. To av disse kom i den nevnte kampen mot Atlético Madrid. Berg spilte så i Molde mellom 1991 og 1995 før han la skoene på hylla. Han hadde 15 kamper for Norge.

Ødegaard og Berg er kanskje de eneste to som har scoret mot Atlético Madrid, men det er flere profiler som har vært innom spansk fotball. Uansett påpeker Ødegaard at det ikke har vært naturlig for nordmenn å søke seg til Spania:

- Det er ikke så mange nordmenn som har vært her i Spania. Det er først og fremst England, Tyskland og Nederland de fleste drar til. Så det er litt spesielt å være en av få som er i Spania, og kan si de har vært i Spania, sier Ødegaard.

DEN UKJENTE: Jan Berg (til venstre) var den første nordmannen som spilte i spansk fotball. Her sammen med Åge Hareide. Foto: Knut Nedrås (NTB scanpix)

- Jeg mener at den fotballen som er her er den kuleste, og for meg så synes jeg det er den som passer best. Det var også en av grunnene til at jeg gikk til Real Madrid da jeg gjorde det, fordi jeg føler at spansk fotball er veldig bra.

Les mer: Ødegaard hylles for fysikken etter Instagram-bilde: - Maskin!

Etterlyser flere nordmenn

Selv er Ødegaard også tydelig på at han gjerne kunne tenke seg å se flere nordmenn ta turen til den iberiske halvøy, og spille i den spanske toppdivisjonen:

- Det handler nok litt om hva slags spillertype man er, men jeg tror absolutt at det hadde vært kult å få flere nordmenn hit, sier Ødegaard.

I flere somre har blant andre Sander Berge blitt koblet til Sevilla, men en overgang til den andalusiske storbyen har aldri materialisert seg for den høyreiste midtbanejuvelen.

Ødegaard kan uansett fortelle at han ofte blir møtt med spørsmål rundt spansk fotball hver gang han ikler seg flagget på brystet under landslagspausene:

- De som er på landslaget er veldig interesserte i å høre hvordan det er her, og jeg har bare positive ting å si om spansk fotball, om klubben og alt det som er her. Jeg er utrolig fornøyd.

Før Ødegaard signerte med Real Madrid i 2015 må man tilbake til våren 2013 da Vadim Demidov var utlånt fra Eintracht Frankfurt til Celta Vigo. Demidov har også tidligere spilt for La Real. Det samme har Bjørn Tore Kvarme, som var i klubben mellom 2001 og 2004.

Kun John Carew kan vise til å ha vunnet La Liga. Det gjorde han med Valencia i 2001/2002-sesongen. Han spilte på Mestalla mellom 2001 og 2004.