Ødegaard kan få mesterligaplass uten å spille mer

Martin Ødegaard og Real Sociedad spiller Champions League til høsten om sesongen i Spania ikke fortsetter. Det melder avisen El Diario Vasco.

Real Sociedad og Getafe ligger begge på 46 poeng etter 27 av 38 serierunder, men Real er nummer fire på tabellen på innbyrdes oppgjør. Dette er den siste plassen på tabellen som gir mesterliga neste sesong.

Det er lokalavisen El Diario Vasco som skriver om fordelingen av de ettertraktede plassene onsdag.

Avisen henviser blant annet til kilder i det spanske fotballforbundet og en konkurransekomité i La Liga i sin omtale av saken.

To scenarioer

I Spania har man satt 6. juni som første mulige dato for kamper, men pandemisituasjonen gjør at alt er svært usikkert. Det skal ikke være aktuelt å spille utover høsten for å fullføre serien.

Skulle ligaen ikke være ferdigspilt til 6. august, vil aktuell tabellsituasjon bli tellende, skriver El Diario Vasco.

De to mest sannsynlige scenarioene er at tabellen etter 27 serierunder blir tellende og ingen flere kamper blir spilt, eller at sesongen fullføres i ekspressfart til sommeren og alle 38 rundene teller på tabellen.

Blir?

Ødegaard er utlånt fra Real Madrid for to sesonger, men det er en åpning i avtalen for å avslutte oppholdet i Nord-Spania til sommeren.

Ødegaard har vært et hett navn i Spanias største avis Marca i påsken. Han prydet forsiden alene sist lørdag. For to dager siden slo avisen i en annen artikkel fast at Ødegaard allerede er klar til å ta over posisjonen til Luka Modric om han vil forkorte oppholdet i Real Sociedad.

Klubbledelsen i Sociedad har uttrykt at den er trygg på at Ødegaard fortsetter der vel ett år til og så starter karrieren i Real Madrid sommeren 2021. Det kan i så fall være rett i etterkant av å ha spilt EM for Norge. Det norske landslaget er to seirer (i Uefas nasjonsliga) unna å få plass i sluttspillet.

Real Sociedad skal spille den spanske cupfinalen denne sesongen. Den skulle vært arrangert i Sevilla lørdag denne uka, men er utsatt inntil videre.

5. august ble tidligere i vår holdt av til denne finalekampen der Athletic Bilbao er Ødegaards motstander.

