Ødegaard må kopiere stjernespillere. Eksperten mener dette kan være avgjørende for suksess: - Positivt signal

Flere Real Madrid-spillere har lyktes i storklubben etter å blitt hentet tilbake fra utlån. Nå er det Martin Ødegaard sin tur til å prøve å gjøre det samme.

Etter fire år på utlån har Martin Ødegaard nå blitt en del av den stjernespekkede Real Madrid-troppen. Veien dit har vært lang, men han er på langt nær den eneste Real Madrid har valgt denne strategien på.

Flere spillere i dagens Real Madrid-tropp måtte ut på lån før de kom tilbake og etablerte seg i stjernelaget. Men ekspert på spansk fotball, Petter Veland, er klar på at denne strategien ikke har fungert på alle.

- Man har spillere som tilhører begge leirer. Det finnes både gode eksempler og dårlige eksempler, forteller eksperten.

Flere har lyktes

I dagens Real Madrid-tropp finnes det heldigvis for Ødegaard sin del flere eksempler av spillere som har lykkes etter å ha blitt hentet tilbake til Real Madrid.

Petter Veland trekker frem Marco Asensio, Lucas Vazquez, Daniel Carvajal, Fede Valverde og Casemiro som eksempel på spillere som har lyktes i Real Madrid etter å ha gått samme vei som Ødegaard.

Eksperten mener det er forskjellige grunner til at akkurat de har lykkes, men én ting har de til felles, mener han.

HAR LYKTES: Både Marco Asensio og Daniel Carvajal har være suksessfulle i Real Madrid etter de ble hentet tilbake av storklubben. Foto: Cristina Quicler (AFP PHOTO)

- I utgangspunktet kan man egentlig bare dra det ned til et så enkelt svar som at de har vist at de er gode nok når de har kommet tilbake igjen. De har tatt vare på muligheten. Spesielt Casemiro og Carvajal som har vært bærebjelker i mannskapet der i ganske mange år på rad, etter at de hadde sine eventyr i Leverkusen og Porto, sier Veland til Nettavisen.

- Positivt signal

Veland mener dette er klubber som har vist tidligere i andre tilfeller at de er flinke til å utvikle spillere, noe han mener man også kan si om Ødegaard sin tidligere klubb.

- Det kan man absolutt si om Real Sociedad også, som har en lang stolt liste over spillere som de har klart å utvikle i egne rekker tidligere. Således er det et positivt signal, mener han.

Veland trekker også frem en annen faktor som tilsier at Ødegaard skal lykkes i Madrid.

- Til syvende og sist har de bare vist seg gode nok når de har fått muligheten etter å ha kommet tilbake etter disse leieoppholdene. Og det begynner med at den som til en hver tid er trener i klubben ønsker at de skal komme tilbake igjen, og der har Ødegaard kommet forbi det første steget allerede, i og med at Zidane ringte han og fortalte at han ville ha han tilbake og ville at han skulle være en del av prosjektet kommende sesong, sier han.

Rett strategi?

Årene til Ødegaard på utlån har til tider være kronglete. I løpet av den første perioden i Nederland måtte Ødegaard tåle mye kritikk. Flere mente at han ikke hadde valgt riktig da han gikk til Real Madrid som 15-åring.

I løpet av den siste tiden i Nederland og første halvår i Real Sociedad fikk imidlertid Ødegaard virkelig vist frem hva som bor i ham. Veland mener at den utlån-strategien Real Madrid har gått for med Ødegaard, nå kan sies å ha vært riktig.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland får med seg det meste av det som skjer i spansk fotball.

- Foreløpig så synes jeg ikke vi kan arrestere de for det. Real Madrid er klubben som fortsatt eier Martin Ødegaard og han skal i gang med sin første fulle sesong i en alder av 21 år. Da føler jeg at man ligger godt an, når man da i løpet av de foregående årene har klart å akkumulere kanskje rundt 150 kamper i Eredivisie og La Liga, i tillegg til masse landskamper. Det er en veldig erfaren og rutinert 21-åring som gyver løs på oppgaven, sier Veland.

Kan få sin re-debut

Og søndag kveld kan det hende vi får se Ødegaard i aksjon for Real Madrid, for første gang siden november 2016. Han er med i troppen til kampen mot Real Sociedad, og Veland mener det er mer sannsynlig at vi får se nordmannen i aksjon enn ikke.

- Det er litt avhengig av hvordan kampbildet er, hva stillingen er og hvordan kampen lever. Det er mer sannsynlig at han er av de fem som kommer inn enn at det ikke er det, tror han.

MARTIN (16): 22. januar 2015 ble Martin Ødegaard presentert som ny Real Madrid-spiller. Her ved siden av Real Madrid-legende Emilio Butragueno. Foto: Andres Kudacki (AP Photo)

Men Veland påpeker også at Real Madrid og Zidane var en av klubbene som brukte de fem tillatte byttene sjeldent da fotballen startet opp igjen i juni. Men situasjonen da var litt annerledes enn den er nå.

- Det var egentlig ganske sjeldent at de brukte alle fem. Nå var det i en situasjon der de hadde et tett kampprogram i løpet av en to-måneders periode, og nå kommer det kampprogrammet til å være tilsvarende tett, bare over en mye lenger periode. Det kommer til å være en veldig komprimert sesong der man skal spille like mange kamper som normalt på cirka halvannen måned mindre med tid, forklarer eksperten på spansk fotball.

Real Madrid møter Real Sociedad på bortebane klokken 21.00 søndag kveld. Da kan Ødegaard få sin andre La Liga-kamp for Real Madrid.