Ødegaard må vente på å spille cupfinale

Den spanske cupfinalen i fotball mellom Athletic Bilbao og Real Sociedad utsettes som følge av spredningen av koronavirus i landet.

Det betyr at Martin Ødegaard og hans lagkamerater i Real Sociedad må vente på å spille om cuptittelen. Finalen skulle egentlig blitt spilt 18. april, men onsdag ble den flyttet til en foreløpig ukjent dato.

«La Real» har vunnet den spanske fotballcupen to ganger tidligere, mens Athletic har hele 23 titler på merittlista.

For seriespillet i Spania er det inntil videre bestemt at de neste to rundene går uten publikum på tribunene.

(©NTB)