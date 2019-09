Ødegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen

Martin Ødegaards (20) strålende start i Real Sociedad fortsetter. Lørdag scoret han da storklubben Atlético Madrid ble slått 2-0.

Nordmannen sendte hjemmelaget i ledelsen etter en snau time med et skudd som gikk via en forsvarsspiller. Tre minutter senere slo han frisparket som endte med at Nacho Monreal satte inn 2-0 mot storklubben fra den spanske hovedstaden.

Dermed fikk Ødegaard en drømmedebut på hjemmebane for sin nye klubb. 20-åringen som er på utlån fra Real Madrid, var meget god lørdag.

Ødegaard ble den første til å score på den nyoppussede arenaen til Real Sociedad da han satte inn sitt andre mål for sesongen. Tidligere har han også blitt matchvinner da laget vant på bortebane mot Mallorca.

Heng på serielederen

Med seieren klatrer Real Sociedad opp på sju poeng på fire kamper. Dermed har de heng på tetlagene. For Atlético Madrid ble det sesongens første poengtap lørdag. De legger to poeng foran Ødegaards lag.

Det var hjemmelaget som presset fra start. Det skulle ta 25 minutter før de fikk den første store sjanser. Svenske Alexander Isak spilte fri Mikel Oyarzabal. Hans avslutning ble stoppet av en flott redning av Jan Oblak.

Åtte minutter før pause fikk de nok en god mulighet. Ødegaard snappet opp ballen og spilte til lagkamerat Portu, som fant Oyarzabal. Hans avslutning gikk like utenfor.

Involvert i to mål

Etter hvilen fikk Atletico sin første gode mulighet. Vidunderbarnet João Félix skjøt like utenfor.

Like før en time var spilt var det istedenfor et norsk stortalent som skulle ta hovedrollen. Ødegaard mottok ballen like utenfor 16-meteren, trakk seg inn i banen og satte inn 1-0 til ellevill jubel. Skuddet hadde egentlig redning nærmeste hjørnet, men gikk via Atletico-spiller Stefan Savić og rullet i nettet.

Ødegaard slo som vanlig alle dødballer for hjemmelaget. Tre minutter etter det første målet skulle det gi uttelling. 20-åringen fant Isak med et frispark. Svensken headet inn i feltet, og etter litt fram og tilbake satte tidligere Arsenal-spiller Monreal inn 2-0.

Gjestene skapte flere store sjanser utover i omgangen, men Sociedad-keeper Miguel Angel Moya vartet opp med gode redninger.

