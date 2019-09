Ødegaard med eventyrlig assist i 3-0-seier

Martin Ødegaard fortsetter å briljere for Real Sociedad. Han herjet igjen og leverte en eventyrlig assist til det første målet i 3-0-seieren over Alavés,

Mikel Oyarzabal ble servert av nordmannen i det 19. minutt. Ødegaard fikk ballen litt ute til høyre, slo med førsteberøringen tunnel på Tomas Pina og skar inn på banen. Så tredde han ballen mellom høyreback Martin Aguirregabiria og stopper Lisandro Magellan og fant Oyarzabal rett foran keeper.

Kantspilleren hadde en enkel oppgave med å slå ballen flatt i mål, og dermed var hjemmelaget i ledelse i baskerderbyet.

Oyarzabal skulle bli en forgrunnsfigur med to mål og en assist. Han sto for innlegget da spissen Willian José nikket inn 2-0 i det 32. minutt, og han satte inn straffesparket hjemmelaget fikk etter at VAR avslørte en hands på Adrian Marin kort før pause.

Det meste var avgjort ved halvtid, men Ødegaard og lagkameratene fortsatte å skape sjanser og moro for hjemmetilhengerne, uten at det ble flere scoringer.

Det burde blitt 4-0 mot slutten, men Portu misbrukte et straffespark som ble dømt etter at Mikel Merino ble felt av Manu Garcia. Alavés-kapteinen fikk sitt annet gule kort og ble utvist i den situasjonen.

Norsk magi

Ødegaard viste seg fram helt fra start i kampen, leverte lekre detaljer og skapte sjanser for lagkameratene. I det 7. minutt la han et frispark på hodet til Diego Llorente, som ikke greide å styre nikken mellom stengene.

Etter et snaut kvarter vant nordmannen ballen midt på banen og spilte fram Willian José. Han overlot ballen til Oyarzabal, som imidlertid skled i skuddøyeblikket.

Så kom det fenomenale Ødegaard-forarbeidet som ga Real Sociedad ledelsen. «Målet var Oyarzabals, men magien kom fra Ødegaard», skrev Marca i sin direkterapportering og kalte tunnelen «skandaløs og dyrebar».

Ødegaard-gjengen

Det spares ikke på skryt i avisens omtale av kampen, og formlaget i La Liga beskrives av Marca som «Martin Ødegaard-gjengen».

– Alt skjer etter Ødegaards rytme. Han gir over hele banen fotballeksjoner med sin klasse og magi, skriver avisen blant annet.

Alexander Isak kom inn for Willian José ved pause og kombinerte noen ganger fint med Ødegaard, men Real Sociedad tok ikke ut alt i en kamp som allerede var avgjort. Allerede søndag venter en vanskelig bortekamp mot Sevilla.

