Ødegaard med fikst forspill til målet som trygget ny Real Sociedad-seier

Den norske stjernens lag var tilbake i underholdningshumør mot Real Betis.

REAL SOCIEDAD - REAL BETIS 3-1:

Martin Ødegaard og Real Sociedad var helt tydelig lystne på å slå tilbake etter nederlaget mot Getafe hjemme på Anoeta før forrige ukes landskamper.

Og selv om gjengen fra San Sebastián kom litt skjeivt ut mot Real Betis, var det hjemmefansen som fikk mest å juble over etter hvert. Ikke minst takket være tekniske finesser fra Ødegaard, hvorav én av dem bidro sterkt til 3-1-målet tidlig i andre omgang.

En leken vipp fra den norske midtbaneprofilen var foranledningen til Real Sociedads tredje nettkjenning. Ballen dalte ned på låret til Mikel Oyarzabal inne i femmeteren, og han la igjen ballen til Portu på én berøring. Høyrekanten hamret deretter inn målet som ga vertene en mer betryggende ledelse.

- Så kommer den vippen. Det er fantastisk fotball. Det er Portu som får gleden, og ikke minst æren av å avslutte et lekkert angrep, utbrøt TV 2s Endre Olav Osnes.

- Han er en tryllekunstner med ballen. Han får det til på se så enkelt ut. Ja, det er kanskje ikke alltid så effektivt, men Martin Ødeegaard klarer å gjøre disse tingene elegant, vakkert og samtidig så er det effektivt. Han er tredje sist på ballen, og der er han best i La Liga, tilføyde en entuasiastisk ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Gjenreist ære



«Erreala» røk på en smell i den siste ligarunden før landslagsoppholdet og tapte 1-2 hjemme mot Getafe. søndag viste at de ville rette opp intrykket de la igjen for to uker siden.

Høyreback Joseba Zaldúa kom til den første målsjansen etter drøyt fem minutter. Skuddforsøket forlot høyrefoten han som et prosjektil, men suste en liten meter over burvokter Joel Robles og Real Betis-målet.

Et praktangrep fant sted i motsatt ende like etterpå. Evingunge Joaquín (38) spilte vegg med Antonio Barragán ute til høyre, og sistnevnte fikk en ønskeposisjon til å slå et farlig innlegg.

Backen sviktet ikke og fant La Ligas toppscorer Loren Morón inne foran Real Sociedads mål. Fra kort hold måtte det bare bli scoring fra den Marbella-fødte 25-åringen.

Assistentdommeren på sidelinja markerte imidlertid for offside på Barragán, og VAR-dommerne måtte i aksjon for å anbefale en endelig dom. Scoringen ble godkjent, og utløste fiffig nok en målfeiring nummer to fra Morón og kompani, som fra et sted rundt midten på banen stormet ned mot hjørneflagget på Real Sociedads side på nytt.

Dommer Cesar Sotos fløytesignal og gestikulering hjalp lite. Real Betis var tydeligvis fast bestemt på å ikke bli fratatt feiringa av en flott scoring. Ledelsen greide de dog ikke å holde på i lengre enn ti minutter.

Sjanserikt



Et frispark ble slått hardt innover fra Martin Ødegaards dødballfot, og traff flere spillere, før den dalte ned foran Nacho Monreal. Den tidligere Arsenal-backen skjønte at et hardt og lavt innlegg var lurt og sendte ballen på tvers. Rett foran buret traff ballen leggen til Javi Garcia. Betis' midtbanemann var under hardt press og greide ikke unngå selvmål.

- Det er Martin Ødegaards frispark som skaper problemer for bortelaget, bemerket Jesper Mathisen, før han ga rettmessig ros til Monreal for det påfølgende innlegget.

Real Sociedads første mål kom etter 23 minutter. Et snaut kvarter seinere hadde spissen Willian José ordnet 2-1 med en kontant avslutning i korthjørnet etter innlegg fra Zaldúa.

Hjemmelaget fortsatte å styre spillet også i andre omgang, og fikk ny belønning da Ødegaard var regissør før mål nummer tre.

Den gjenværende spilletida var Real Betis nærmest uttelling. Først lurte Joaquin alle med et smart og hardt frispark fra skrå vinkel. Forsøket smalt i metallet over en utspilt Álex Remiro bakerst hos Real Sociedad.

Kvarteret før slutt var det innbytter Cristian Tello som traff overliggeren, to ganger med samme skudd, uten at ballen ville sprette over målstreken.

Martin Ødegaard kom også til et farlig skudd fra distanse, men det forsøket ble nektet adgang til nettmaskene av Joel.

Real Sociedad klatret med tre poeng forbi Atlético Madrid på La Liga-tabellen og opp på fjerdeplass med 16 poeng. Den posisjonen holder de etter alt å dømme også etter at de tre siste kampene i serierunden er ferdigspilt.