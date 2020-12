Ødegaard med klar tale i Mustafa-saken

- Stopp utkastelsen av Mustafa, skriver Ødegaard i et innlegg på Instagram.

Saken om Mustafa Hasan, som kom til Norge sammen med familien som seksåring, har vakt mye engasjement.

18-åringen fikk tidligere beskjed om å forlate landet innen 28. desember, før det onsdag ble klart at utreisefristen er utsatt til 18. januar.

Grunnen til at Mustafa må forlate landet er at Utlendingsnemnda (Une) peker på at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

Klar tale fra Ødegaard

Nå får han støtte fra landslagsstjerne Martin Ødegaard.

På Instagram har Ødegaard nemlig skrevet og delt et innlegg hvor han ytrer sine meninger rundt saken.

- Mustafa kom til Norge da han var 6 år og har bodd over 13 år i Norge. Han har ingen andre minner om livet enn det livet han har levd og lever i Norge. Hans eneste ønske er å bli værende. Storebror Abdel har fått godkjent oppholdstillatelse, mens Mustafa som har vært i Norge siden han var enda yngre blir nå kastet ut og straffet for noe hans mor gjorde da de kom til Norge for 13 år siden, skriver Ødegaard, og fortsetter:

- For meg er det åpenbart at all sunn fornuft er lagt til side i denne saken, og Mustafa blir straffet for noe han selv ikke har gjort. Han må stå til rette for en annen sin handling begått da han selv var 6 år gammel. Jeg synes det er fullstendig FEIL.



Ødegaard: - Stopp utkastelsen

Ødegaard avslører samtidig at han selv har tatt seg en prat med 18-åringen.

- I dag snakket jeg med Mustafa og fikk høre hans sterke historie. Jeg merket hvor inderlig sterkt han ønsker å bli værende i Norge og hvor mye det betyr for han.

- Det er her livet hans her og har vært de siste 13 årene, skriver Ødegaard videre.

- Jeg kommer herved med et ønske for denne julen: Stopp utkastelsen av Mustafa, er hans klare beskjed.

