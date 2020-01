Ødegaard med mål og to assist da Real Sociedad gikk videre i cupen

En Martin Ødegaard i storform sendte Real Sociedad videre i cupen.

REAL SOCIEDAD - OSASUNA 3-1:

Det var en spillesugen Ødegaard som tydelig var lysten på å vise seg fram på Anoeta, etter en liten formdupp de siste kampene.

Et lekkert frisparkmål og to assist ble fasiten, da Real Sociedad slo Osasuna 3-1 i åttedelsfinalen av Copa del Rey.

Sjanseskaper

I førsteomgang spilte han fram Alexander Isak ved to anledninger, men begge gangene bommet svensken foran mål.

Ved det tredje skulle det derimot skje, da Ødegaard lurte inn en pasning til Isak inne i Osasuna-boksen. Spissen la ballen over på hørefoten og banket til mot det lengste hjørnet. Avslutningen snek seg så inn ned i venstre krok og til 1-0 for hjemmelaget.

Men gleden skulle ikke være langvarig; kun få minutter senere skulle Marc Cardona utlikne for gjestene med en plassering i det lengste hjørnet.

Etter sidebytte var Ødegaard meget nærme ved å notere seg for nok en assist, etter å ha satt opp Mikel Oyarzabal foran mål, men Juan Manuel Pérez vartet opp med en strålende redning til corner.

Frispark-mål

Det svingte derimot både fram og tilbake på Anoeta. I det 54. minutt skulle nemlig Jon Moncayola få sjansen foran mål, men Osasuna-midtbanespillerens skudd ble reddet av både Remiro og deretter tverrliggeren.

Deretter var det tid for nok et Ødegaard-show, denne gang på frispark fra 20 meter. Den utlånte Real Madrid-spilleren bøyde like så greit kula over muren og ned i det høyre hjørnet.

Og nordmannen hadde mer på lager også. Åtte minutter senere skulle La Real få corner, og fra hjørneflagget serverte Ødegaard nok en gang til Isak inne i feltet. Fra første stolpe stanget nemlig svensken inn 3-1.

Det skulle også bli sluttresultatet, og dermed er Ødehaard og Real Sociedad videre til kvartfinalen av cupen.

