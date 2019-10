Ødegaard med målgivende pasning da Real Sociedad slo Celta Vigo

20-åringen vartet opp med et nytt målpoeng da Alexander Isak ble matchvinner i borteoppgjøret.

Saken oppdateres!

CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD 0-1:

La Liga-oppgjøret i Vigo vil ikke gå inn i historiebøkene som det beste denne sesongen, og det så lenge ut til at La Real ikke maktet å svare på Atletico Madrids 2-0-seier mot Athletic Club lørdag.

Ødegaard spilte hele kampen for laget fra San Sebastián. Unggutten maktet ikke å prege oppgjøret i like stor grad som han har gjort tidligere, men ble nok en gang avgjørende for sin spanske klubb som fikk spille 11 mot 10 etter at Pape Diop ble utvist etter drøyt timen passert.

Etter 81 minutter viste Ødegaard seg fram da han spilte til sin skandinaviske lagkamerat Alexander Isak, som satte inn den etterlengtede 1-0-scoringen som også ble matchvinnerscoringen.

Svensken, som nettopp hadde entret banen som innbytter, fikk ballen etter at Ødegaard endelig hadde funnet litt plass i mellomrommet. Pasningen fra den norske landslagsspilleren var langt ifra ferdigscoret, men Isak fikk kranglet med seg ballen og bøyde ballen i Celta-keeper Rubén Blancos høyre hjørne.

- Utvisningen til Pape Cheikh midtveis i andre omgang ble utslagsgivende. Isak scoret mål som ga seieren etter en genial pasning fra Ødegaard, skriver den spanske avisen AS.

Seieren og de tre poengene betyr at Real Sociedad igjen er serietoer i La Liga med 19 poeng. Barcelona topper med bedre målforskjell, men har én kamp færre spilt.

Slapp unna før pause

Tidligkampen i Spania var ikke av det mest spektakulære slaget, men Santi Mina fikk en gedigen mulighet til å sende vertene i ledelsen etter 36 minutter da han headet i stolpen.

Kun fem minutter senere satte hjemmefansen lunsjen nærmest i halsen da Mina ikke maktet å score.

23-åringen snek seg, mye takket være slett markeringsspill i Real Sociedad-forsvaret, fri i feltet og fikk heade på mål fra 5-6 meter, men kom ikke nok over ballen og headet over.

Verken La Real eller Ødegaard spilte noen glitrende kamp, men etter 65 minutter ble oppgaven mer overkommelig da Celta-spiller Pape Diop pådro seg sitt andre gule kort på kort tid og ble utvist.

Isak entret banen etter 74 minutter, og åtte minutter senere hadde han notert seg for sitt andre mål i La Liga denne sesongen. Svensken var sterk da han mottok ballen fra Ødegaard, før han vendte unna to Celta-spillere og satte ballen i mål.

Tre målgivende pasninger

Assisten til Ødegaard var hans tredje så langt denne sesongen. Kun Santi Cazorla har vært nest sist på ballen flere ganger denne sesongen, mens Ødegaard med dagens målgivende pasning nå har totalt fem målpoeng i hjemlig serie.

- Den skandinaviske kombinasjonen til Real Sociedad løftet laget fra San Sebastián til toppen av ligaen, og ligger nå sammen med Barcelona og Atlético Madrid. Alt takket være en fin pasning fra norske Ødegaard, og en fin avslutning av svenske Isak, fortsetter AS i sin gjennomgang av kampen på Balaídos.

Ødegaard fikk til tider tøff behandling av Celta-spillerne, og ble også felt av Diop da spanjolen fikk sitt første gule kort for dagen.

20-åringen kom seg imidlertid igjennom 90 minutter, og hans Real Sociedad er tilbake på vinnersporet etter to strake ligatap tidligere i sesongen.