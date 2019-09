Ødegaard med praktassist for Real Sociedad

Nordmannen er i en egen klasse for tiden. Etter 19 minutter mot Alaves sendte han først Tomás Pina i pølseboden, før han vartet opp med en helt genial gjennombruddspasning.

Saken oppdateres!

REAL SOCIEDAD - ALAVES 3-0 (Kampen pågår fortsatt):

I enden ventet Mikel Oyarzabal som satte inn 1-0 til «La Real». Scoringen vil imidlertid bli best husket for Ødegaards helt fantastiske forarbeid som til slutt endte i en ny målgivende pasning.

- Det var sjokkerende bra fra Ødegaard. Woof. For en spiller! Det er genuint å hevde at han har vært best i La Liga så langt denne sesongen. Briljant, skrev anerkjente Sid Lowe på Twitter etter scoringen.

Også Petter Veland kastet seg på hyllesten av Ødegaard etter scoringen.

Alaves var svært nære å utligne ikke lenge etter 1-0-scoringen da Ødegaard for en gangs skyld ikke hadde orientert seg og mistet ballen i svært farlig område, men Real Sociedad-laget fikk ryddet opp i 12. time.

Etter 31 minutter doblet Real Sociedad ledelsen da Oyarzabal viste fram pasningsfoten. 22-åringen fant Willian José med et helt fantastisk innlegg, og spissen stanget inn 2-0-scoringen.

Etter 40 minutter økte Ødegaards lag ledelsen da Oyarzabal scoret på straffespark etter en hands som ble gjennomgått på video.