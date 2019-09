Ødegaard med vakkert forarbeid da Real Sociedad vant igjen

Martin Ødegaard gjorde nok en gang en god figur for Real Sociedad. 3-1-seieren over Espanyol gjør at klubben ligger foran Real Madrid og Barcelona på tabellen.

Etter 34 minutter var Ødegaard involvert i 2-0. Han spilte en ellevill pasning med utsiden av foten i bakrom til Portu, som slapp uselvisk til Willian José. Han bredsidet ballen inn. Da hadde samme mann rukket å score 1-0 etter 18 minutter. Han chippet lekkert inn kampens første mål fra seks meter. Espanyol reduserte med et selvmål av Joseba Zaldua etter 72 minutter, før Alexander Isak punkterte oppgjøret da han var iskald alene med keeper kvarteret før slutt. Det var den unge svenskens første scoring i La Liga. Seieren gjør at Real Sociedad er oppe på 3.-plass med ti poeng etter fem kamper. Ødegaard har hatt en flott start på sesongen. Han scoret da laget vant 2-0 over Atlético Madrid forrige helg. Nordmannen ble også matchvinner i 1-0-seieren borte mot Mallorca tidligere i sesongen. 20-åringen er på utlån fra Real Madrid. (©NTB)