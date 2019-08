Ødegaard og Real Sociedad sikret poeng i vanvittig overtidsdrama

Utlignet på straffespark ti minutter på overtid borte mot storklubben Valencia.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD 1-1:

Martin Ødegaard spilte fra start for aller første gang i La Liga-sammenheng da Real Sociedad åpnet sesongen med en meget vanskelig bortekamp mot Valencia.

Ødegaard var dermed i aksjon på Spanias toppnivå for første gang siden det ene innhoppet han fikk som erstatter for Cristiano Ronaldo på tampen av sesongen 2014-2015, da Real Madrid banket Getafe 7-3 .

Lørdagens åpningskamp i 2019-2020-sesongen levde helt til siste spark på ballen. Hele ti minutter på overtid ordnet stjerneangriper Mikel Oyarzabal 1-1 for Real Sociedad på et iskaldt straffespark.

Like før hadde Valencia bommet både på straffe og skutt i stolpen på vidåpent mål. Over åtte minutter på overtid i andre omgang skjøt Willian José et frispark opp i hendene på Francis Coquelin, fikk straffe og ordnet et sterkt bortepoeng.

Coquelin ble også utvist med sitt andre gule kort for episoden.

Frisk Ødegaard



Ødegaard spilte fra start i en offensiv midtbanerolle sentralt i banen, og han viste seg som en presis og kreativ kraft i det som ble en relativt hendelsesfattig førsteomgang på Mestalla.

20-åringen pådro seg også et noe strengt gult kort etter å ha felt Coquelin, men var også involvert med positivt fortegn, særlig i Real Sociedads angrepsspill.

Foruten flere pasninger som sendte lagkameratene i gode posisjoner og åpne rom, kom Ødegaard seg også i avslutningsposisjon et par ganger før hvilen. Først ble drammenseren blokkert da en ball trillet mot ham rett utenfor 16-meteren. Et annet skuddforsøk på overtid i av første omgang, med venstrefoten fra rundt 18 meter, seilte halvannen meter utenfor.

Ødegaard forsvant noe mer ut av kampen etter sidebyttet, men trener Imanol Alguacil valgte likevel å holde nordmannen på banen kampen ut. I sluttminuttene bemerket Ødegaard seg igjen med flere gode avleveringer i ankomsfasen av Real Sociedads angrep. Midtbanejuvelen var også lagets utvalgte på en rekke dødballer gjennom hele oppgjøret.

GIR GODKJENT PLUSS: La Liga-eksperten Petter Veland. Foto: (Nettavisen)

- Synes Martin Ødegaard har god grunn til å sette sin Real Sociedad-debut til godkjent +. Han er veldig flink til å finne rom hvor han kan spilles fri, og det er en god egenskap. Slår gode dødballer. Mye involvert, oppsummerer Strive-kommentator og La Liga-ekspert Petter Veland på twitterkontoen sin.

Veland bemerker også at Ødegaard får den beste karakteren av Real Sociedads spillere i kampen hos nettstedet WhoScored.com.

Utsøkt Valencia-spill



Valencia skrudde på turboen etter en god periode tidlig i andre omgang. Perfekt timing i pasningene kunne også hjemmelaget skilte med da den tidligere PSG-, Sevilla- og Atlético Madrid-spissen Kévin Gameiro styrte inn kampens første mål i 58. spilleminutt.

Fulltrefferen kom etter et strøkent innlegg fra danske Daniel Wass fra høyre side.

- Her var det plutselig mye rom bak hos Real Sociedad. og da straffer Valencia dem, påpekte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Situasjonen ble gjenstand for en langtekkelig gjennomgang blant kampens VAR-dommere, ettersom både pasningslegger Wass og målscorer Gameiro ble mistenkt for å være i offside.

- Man lurer på om ikke gutta i VAR-rommet har tatt seg en liten siesta, for det kan vel ikke være så vanskelig å få tatt en avgjørelse? spurte kommentatorkollega Jesper Mathisen.

Etter flere minutters ventetid konkluderte man med godkjent scoring, og at ingen av Valencia-spillerne befant seg på feil side av den bakerste i forsvarsfireren til bortelaget.

Svidde gigantsjanser



Hjemmelaget kontrollerte etter hvert mer og mer på Mestalla-gresset, og da vertene satte i gang en kontring etter rundt 80 minutter var det nærmest utrolig at ikke at Spania-spissen Rodrigo økte til 2-0.

Etter at Ødegaard ble taklet som ballfører utenfor Valencias felt spilte hjemmelaget seg kjapt fram til motsatt halvdel. En bakromsball mot Rodrigo førte deretter Real Sociedad-burvokter Miguel Ángel Moyà ut på en vaskeekte bærtur langt oppe i banen.

Keeperen feilberegnet totalt og Rodrigo kunne enkelt ta med seg ballen rundt og framover mot et vidåpent mål. Like enkelt var det tilsynelatende ikke å sette ballen i mål for Spanias landslagsmann.

Avslutningen trillet han nemlig sakte i stolperota før Real Sociedads forsvar fikk klarert.

På overtid misset Valencia-målscorer Gameiro grovt da han hamret et straffespark over krysset til Jasper Cillesen.

Men det var altså bare starten på overtidsdramatikken som til slutt endte med straffemål for Ødegaards lag og poengdeling ved kampslutt.

Enda litt seinere ut i tilleggstida skaffet innbytter Alexander Isak skaffet et frispark i glimrende posisjon. Det ble blokkert av Coquelins hånd og hode, og førte altså til straffesparket som til slutt ga 1-1.