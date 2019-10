Ødegaard og Real Sociedad tapte mot Levante

Den norske landslagsprofilen klarte ikke å forhindre hjemmetap.

REAL SOCIEDAD - LEVANTE 1-2:

Real Sociedad-manager Imanol Alguacil valgte å starte med både Portu og Willian José på benken mot Levante, men fikk se sitt lag slite både offensivt og defensivt før pause.

Etter flere store Levante-sjanser sprakk til slutt nullen halvveis i den første omgangen da Enis Bardi satte inn 1-0 til gjestene etter et eventyrlig angrep, godt hjulpet av svært svakt forsvarsspill fra Real Sociedad.

Like før pause doblet Borja Mayoral til 2-0, og da så Alguacil seg nødt til å ta grep. Ødegaards sjef satte inn både Portu og José etter hvilen, og fikk nærmest umiddelbar uttelling da sistnevnte reduserte til 1-2.

TV-kameraene fanget opp en tydelig frustrert Ødegaard etter Levantes 2-0-scoring, og unggutten maktet ikke å prege oppgjøret i like stor grad som La Real-fansen har blitt bortskjemte med.

Tapet gjør at Ødegaards lag faller til femteplass i La Liga.

Spesielt de to Real Sociedad-stopperne Robin Le Normand og Diego Llorente slet stort før pause, og førstnevnte måtte bli igjen i garderoben til pause.

Forsvarsspillet får blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å reagere.

- Det var sjokkerende å se hvor svake de to stopperne til Real Sociedad var i første omgang. Ikke hadde de kontroll på hvem som skulle sette linja, ikke hadde de kontroll på hvem som skulle gå i press og ikke hadde de kontroll på hvem som skulle ta hvem hos motstanderen, sier han etter kampslutt og fortsetter.

- Det er jo én av grunnene til at det ble en underholdende kamp. Ja, vi skal skryte av Levante, men de to stopperne til Real Sociedad - de gjorde riktignok et bytte til pause og da ble det bedre - men de leverte veldig, veldig svakt de første 45 minuttene.

BYTTET UT: Robin Le Normand måtte bli igjen i garderoben etter en grusom 1. omgang. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Store sjanser

Ødegaard var til tider toneangivende før pause, men maktet ikke å følge opp den målgivende pasningen fra forrige serierunde.

Den norske 20-åringen så Levantes Mayoral svi en gigantisk sjanse innledningsvis i oppgjøret, mens det var hans lagkamerat José Luis Morales sin tur til å misse kun minutter etter da Real Sociedad-keeper Álex Remiro forhindret scoringen med en meget god redning.

La Real hang virkelig i tauene på eget gress innledningsvis i den andre omgangen, men produserte etter hvert store sjanser ved Alexander Isak og Nacho Monreal.

Både svensken og den rutinerte spanjolen misset imidlertid på sine forsøk, og da grep Levante muligheten. Gjestene fra Valencia broderte seg etter 24 minutter nydelig framover i banen, og til slutt endte Bardi alene med Remiro, som chippet ballen elegant i mål.

Isak fikk en god mulighet til å utligne etter 33 minutter, men svenskens kanonkule ble reddet av Levante-målvakt Aitor.

Gonzalo Melero og resten av Levante-laget fortsatte å plage Real Sociedad-forsvaret før pause, og etter 40 minutter måtte Remiro plukke ballen ut av nettet igjen.

Et strålende avslutning fra Bardi smalt klokkerent i stolpen før den datt ned til Mayoral inne i feltet. Spissen takket for tilliten og satte inn 2-0, mens Ødegaard ble fanget opp mens han slengte noen gloser ut i luften i frustrasjon etter baklengsmålet.

MÅLLØS: Martin Ødegaard maktet ikke å tegne seg for målpoeng i tapet mot Levante. Her fra oppgjøret mot Getafe tidligere i sesongen. Foto: Ander Gillenea (AFP)

José utlignet

Alguacil svarte med å sette inn angrepsduoen Portu og Willian José, og sistnevnte var frempå allerede to minutter etter pause da han fikk ballen inne i feltet og satte inn 1-2.

Hjemmelaget virket å ha funnet seg selv etter pause, men etter 64 minutter pekte dommer Mario Melero på straffemerket etter at Real Sociedads Diego Llorente stoppet et innlegg med hånda.

Etter at videobussen hadde gjennomgått situasjonen på video i flere minutter, måtte til slutt hoveddommer Melero ut for å gjennomgå situasjonen på nytt, men kamplederen konkluderte med at Llorentes hånd ikke oppsøkte ballen og omgjorde dermed sin egen avgjørelse.

Det gjorde at Real Sociedad for fullt fortsatt var med i kampen, og etter 70 minutter var det nærmest et under at ikke det sto 2-2.

Kaptein Mikel Oyarzabal fant Portu inne i feltet, som avsluttet i stolpen. Ballen spratt ut igjen på et par meter, før den traff kneet til en forfjamset Oyarzabal, som måtte se ballen trille like utenfor målet til Levante.

Gjestene holdt unna i sluttminuttene, men kunne puste lettet ut da en skliende Willian José kom noen få tusendeler for sent etter et innlegg fra venstre.