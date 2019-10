Martin Ødegaard rister på hodet av prisene på fotballspillere. Nylig ble han verdsatt til 600 millioner kroner av et spansk nettsted.

– Jeg føler meg ikke berømt. Jeg lever et normalt liv. Noen ganger ønsker noen å ta et bilde sammen med meg. Det er bare hyggelig og skjer ikke så ofte, sier Ødegaard om hverdagen i San Sebastian.

Real Madrid skal ha betalt cirka 30 millioner kroner for Ødegaard da han kom fra Strømsgodset for snart fem år siden. Det framstår som smårusk i en tid der unggutter hentes for kjempebeløp.

– Jeg er glad for at de ikke betalte mer. For meg er beløpene det snakkes om i dag sprø, og de blir bare verre og verre. Hver dag stiger prisene. Jeg føler at jeg ikke er verdt det Real Madrid betalte for meg, sier Ødegaard til ESPN.

Det anerkjente nettstedet Transfermarkt har satt Ødegaards markedsverdi til 195 millioner kroner. Det betyr at prisen er nesten femdoblet på 16 måneder.

Ødegaard-spekulasjonene kommer mer og mer hyppig i mediene. Tidligere denne uka skrev et spansk nettsted, El Desmarque , som konsentrer seg om La Liga-lagene i og rundt Madrid at Ødegaard kunne forlate Real Madrid om tilbudet kom opp mot 600 millioner kroner.

– Det er mange sprø historier, og mange av dem er ikke sanne. Noen ganger bare ler jeg når jeg leser det, sier Ødegaard til ESPN.

Han sier at han ikke har vært i direkte kontakt med Real Madrid-trener Zinédine Zidane den siste tiden, men at kontakten med klubbledelsen er der.

Søndag spiller Ødegaard hjemme mot Getafe i den spanske serien. Mandag ettermiddag starter landslagets samling inn mot oppgjør mot Spania (lørdag i Oslo) og Romania (tirsdag i Bucuresti). Begge er del av EM-kvalifiseringen. (©NTB)