Ødegaard om telefonen fra Zidane: - Det ble ikke noen voldsom diskusjon

Martin Ødegaard lettet på sløret om hva som skjedde i kulissene da han ble hentet tilbake til Real Madrid i sommer.

AKERSGATA/ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Landslagssjef Lars Lagerbäck hadde med seg Sander Berge og Martin Ødegaard da de møtte pressen tirsdag i forkant av skjebnekampen mot Serbia på torsdag.

Der ble Martin Ødegaard sin retur til Real Madrid fort et tema. Forrige sesong var han utlånt til Real Sociedad, noe som i utgangspunktet var planen denne sesongen også. Men slik ble det ikke. Nå er Martin Ødegaard Real Madrid-spiller.

– I utgangspunktet hadde jeg sett for meg to år i Sociedad, men så fikk jeg telefon fra Madrid om at de ønsket meg tilbake. Da ble det naturlig. Det gikk fort mot slutten, men det var ikke noe stor dramatikk. Det ble ikke noen stor diskusjon. Jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille der, sier Ødegaard, som forteller at han fikk en telefon fra Zidane.

- Jeg snakket med han, ja. Både han og klubben ville ha meg, så da ble det sånn, sier Real Madrid-spilleren.

- De ønsket meg

Den sindige drammenseren forteller at det ikke var noen stor dramatikk rundt overgangen, selv om han kom tilbake til Madrid ett år tidligere enn planlagt.

TILBAKE I MADRID: Martin Ødegaard er denne sesongen tilbake i Madrid, og fikk tillitt fra start i de to første kampene for Los Blancos. Foto: Jorge Guerrero (AFP)

- Det ble ikke noe voldsom diskusjon ut av det. De var klare på at de ønsket meg, og jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille der. Dert var ikke noe stor dramatikk eller diskusjon rundt det. De ønsket det og så gikk vi for det, sier Ødegaard.

I sesongens første La Liga-kamp for Real Madrid overrasket Zinedine Zidane mange med å starte med nordmannen. Han fikk også starte neste kamp. Da spilte Ødegaard i en slags tier-rolle bak spissen.

- Vi har ikke snakket så mye om posisjon egentlig. Jeg kan spille en del forskjellige roller, både sentralt og i en mer 10-rolle som jeg gjorde når vi spilte med to spisser. Jeg kan bekle ulike roller og ulike formasjoner. Jeg spiller der han ønsker, og hvis jeg får muligheten er det litt det samme hvor, sier Ødegaard.

Knetrøbbel og korona-smittet

Etter å ha åpnet sesongen med uavgjort mot sine tidligere lagkamerater Real Sociedad, kom nyheten dagen etterpå om at Ødegaard hadde testet positivt for korona, noe han syntes var overraskende. Etter både en og to nye tester viste det seg at han likevel ikke hadde korona.

– Man ble litt stresset og tenkte på både de neste kampene, landskamper og alt som var den ene kvelden. Heldigvis var det falsk alarm, sa Ødegaard da han møtte pressen på Ullevaal stadion tirsdag.

Ødegaard meldte forfall til kampene mot Østerrike og Nord-Irland i september. Forrige sesong avsluttet han med tre strake 1-1-oppgjør mot Sverige, Spania og Romania i EM-kvalifiseringen.

Mot Serbia på torsdag får vi se Ødegaard i den norske landslagstrøya for første gang på lang tid.

Men Ødegaard har slitt med jumpers knee-problemer siden nyttår, og det gjorde at han måtte ta grep i sommer. Bekymret var han imidlertid ikke.

– Nei, jeg var aldri noe bekymret for framtiden og sånne ting. Det var mer frustrasjon på slutten og følelsen av at man ikke kan gi alt og være på det nivået man ønsker. Det var mer frustrasjon, men jeg var aldri redd for det på lang sikt, forteller Ødegaard.

Torsdag møter Martin Ødegaard og det norske landslaget Serbia. Vinner de den kampen venter enten Skottland eller Israel i en kamp om en EM-billett.