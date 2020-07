Ødegaard-opptur og assist da Real Sociedad vant

Etter ukesvis med svake prestasjoner overrasket Martin Ødegaards klubb og skaffet seg god heng på Europa League-plassene.

VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 1-2:

Martin Ødegaard markerte seg med å slå den målgivende corneren til spissinnbytter Willian José da han stanget Real Sociedad i føringen borte mot Villarreal.

Vertene så ut til å koble et lite grep om spillet etter sidebyttet, men litt mot spillets gang var det likevel bortelaget som skulle ta ledelsen. Ødegaard slo en nylig utoverskrudd corner og traff hodet til Willan José perfekt.

Braslianeren, som kom inn for Alexander Isak ved halvtid, lot seg ikke be to ganger. Ødegaard spilte en god kamp, og fikk åpenbart tilbake mye selvtillit.

- Det er bare å strø melis på førstetouchene til Martin Ødegaard nå. Han har orientert seg hver gang, bemerket Strive-kommentator Sverre Enitch like etter kampens første mål.

Tatt av banen



Bare noen få spillsekvenser etterpå valgte trener Imanol Alguacil å sette inn defensive krefter på midtbanen. Han ofret Ødegaards plass på laget til fordel for Igor Zubeldia.

- Han kan holde hodet hevet nå når han rusler mot benken. Han har absolutt vært delaktig både i det offensive og defensive spillet i dag, påpekte Enitch.

Etter å ha satt seg ned på benken plasserte Ødegaard en ispose på kneet. Drammenseren har etter rapportene slitt med en liten skade i det siste, men han viste ikke tegn til å slite med dette da han var på banen mandag.

Dødballenes aften



Kampplanen til Alguacil, og ikke minst dødballene, fortsatte likevel å gi uttelling for Real Sociedad.

Et hjørnespark fra motsatt side, denne gangen fra Mikel Oyarzabal, ble skrudd vakkert over på pannebrasken til Diego Llorente. Midstopperen hadde ingen problemer med å doble gjestenes føring i 75. spilleminutt.

Veteranen Santi Cazorla reduserte for Villarreal i sluttminuttene, men nærmere kom ikke de gulkledde vertene poeng.

Real Sociedad befestet sjuendeplassen på La Liga-tabellen med seiren. Dermed har gjengen fra San Sebastián 54 poeng npr to kamper gjenstår, like mange som Getafe på plassen over. Villarreal blir liggende på 57 poeng.

I Spania er kvalifiserer femte- og sjetteplassen i La Liga til spill i Europa League påfølgende sesong.