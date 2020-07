Ødegaard på benk da mesterligaplassen røk for Real Sociedad etter dramatisk tap

Martin Ødegaard satt hele kampen på benken da Real Sociedad fortsatte den elendige formen etter koronapausen. Fredag ble det 2-3-tap hjemme for Granada.

Ødegaard har slitt med jumpers knee etter koronapausen. I starten av juli ble han sendt til Barcelona for å sjekke det vonde kneet.

21-åringen har bare startet en av de siste fire kampene for Real Sociedad. Drammenseren kom ikke på banen da laget tapte den femte kampen på de siste sju fredag hjemme mot Granada.

Det betyr at de hvite og blå ikke lenger kan ta seg til mesterligaen. Med tre kamper igjen er det tolv poeng opp til fjerdeplasserte Sevilla. Før viruspausen var det Ødegaard og co. som lå på 4.-plass, men en elendig form siden fotballen startet opp igjen i Spania gjør at det ikke lenger er mulig med mesterliga til høsten på Reale Seguros Stadium.

Siden 14. juni har Sociedad vunnet én, spilt to uavgjorte og tapt fem kamper.

Evigung målscorer

Antonio Puertas stanget de rødkledde gjestene i ledelsen etter 12 minutter, før evigunge Roberto Soldado skled inn 2-0 like før pause.

Mikel Merino pirket inn reduseringen etter 47 spilte minutter. Lagene var like langt da Mikel Oyarzabal banket ballen opp i nettaket sju minutter før full tid.

Avgjørelse etter 89 minutter

Det så ut til å gå mot Sociedads andre poengdeling på rad, men Domingos Duarte ville det annerledes. Han headet inn Granadas tredje og kampens siste etter 89 minutter, etter et lekkert innlegg fra Darwin Machis.

Dommer Jose Munuera la til hele ti minutter, men det hjalp ikke for Sociedad, som tapte 2-3.

Tapet gjør at Sociedad fortsatt ligger på 7.-plass. Det gir kvalifisering til europaligaen, men Valencia og Granada på plassene bak ligger bare poenget bak Ødegaard og co - alle med tre kamper igjen.

Sociedad har igjen Villarreal borte, Sevilla hjemme og Atlético Madrid borte. De tre kampene spilles fra 13. juli til 19. juli.

(©NTB)