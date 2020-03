Ødegaard røper Ramos-sinne etter takling: - Var forbannet

TV-kameraene fanget opp at Sergio Ramos sendte en grov melding i retning Martin Ødegaard da de spilte mot hverandre på Bernabeu i februar. Nå forteller Ødegaard selv om den spesielle situasjonen.

Ødegaard er gjest i TV 2-sportens podkast B-laget denne uken, og i samtale med Jesper Mathisen, Marius Skjelbæk og Simen Stamsø Møller forteller han for første gang om det som ble en spesiell situasjon mellom han og Real Madrids største stjerne Sergio Ramos.

- Han var ikke så fornøyd der, altså, røper Ødegaard i podkasten.

Det som skjedde var følgende:

- Han var litt forbanna

Underveis i cupkampen mellom Real Madrid og Real Sociedad, som sistnevnte vant 4-3, var Ødegaard involvert i en tøff duell med Ramos.

Ødegaard stemplet den spanske superstjernen, som så gikk i bakken og var tydelig misfornøyd med sin egen klubbs leiesoldat.

TV-kameraene fanget også opp at det kom noen stygge gloser fra Ramos i retning Ødegaard.

Nettavisen omtalte saken den gangen, og La Liga-ekspert Petter Veland sammenligner utbruddet til Ramos med uttrykket «fu** off» som brukes hyppig i Premier League, eller «din drittsekk», som ikke er uvanlig å høre i Eliteserien.

- Det var et par gloser der først hvor han ikke var så fornøyd. Så fikk jeg høre etterpå at jeg skulle sagt sorry. Han var litt forbanna, men vi ble gode venner etterpå, så det var ikke noe problem, forteller en lattermild Ødegaard i den nye episoden av B-laget.

GOD TONE: Sergio Ramos og Martin Ødegaard har møttes ved flere anledninger. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)





- Ser de har en god tone

Ramos skal for øvrig ha vært en av de som tok Ødegaard godt i mot da han først ankom Real Madrid, og det har ikke vært antydninger til gnisninger mellom de to tidligere.

Veland spekulerer i om Ramos driver voksenopplæring av Ødegaard og klargjør ham for en retur til Real Madrid senere. La Liga-eksperten mener det ikke er grunn til å tro at Ødegaard vil få noen problemer med Real Madrid-kapteinen senere.

- Jeg kjenner ikke relasjonen mellom de to, men Ramos var en av lederne da Ødegaard kom inn. Ramos har alltid – naturligvis – vært en spesiell person for Ødegaard. Han er kapteinen i Real Madrid. De har møttes flere ganger med klubb- og landslag og du ser at de har en god tone både før- og etter kamp, sier Veland.

Cup-semi onsdag

Martin Ødegaard har denne sesongen vært en ledestjerne for sin nye klubb og tidvis vartet opp med fantastiske prestasjoner.

Det har ført til spekulasjoner i spansk og internasjonal presse, hvor flere mener det er sannsynlig at han allerede til sommeren avslutter låneoppholdet i San Sebastian og innlemmes i Real Madrid-troppen.

Hvis det skjer er det nok greit å ha en god tone med en viss kaptein ...

Ødegaard og Real Sociedad skal onsdag spille nok en viktig kamp.

Klokken 21.00 venter returoppgjøret i Copa Del Rey-semifinalen mot Mirandés. Real Sociedad leder 2-1 etter den første kampen på hjemmebane.