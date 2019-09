Ødegaard sendte melding til Isak før Sverige-kampen

Martin Ødegaard (20) røpte på pressekonferansen dagen før Sverige-kampen at han har holdt kontakt med den svenske stjernen Alexander Isak (19). Nordmannen måtte samtidig svare på lillebror-uttalelser.

STOCKHOLM (Nettavisen): - Jeg tekstet litt med ham i går (fredag). Jeg sa jeg håpet at han ikke skulle spille, forteller Ødegaard dagen før møtet med Isak og Sverige.

- Hva svarte han tilbake?

- Ikke noe spesielt, vi bare pratet litt om kampen. Jeg gratulerte ham også med to mål (mot Færøyene), og han gratulerte oss med seier (mot Malta), og så sa han god reise, forteller landslagsprofilen til Nettavisen.

Ødegaard: - På tide med et skifte

Ødegaard landet i Stockholm lørdag vel vitende om at han skapte en del overskrifter da han nylig stemplet Sverige som «lillebror».

20-åringen tar imidlertid det hele med stor ro.

- Jeg vet ikke hvor mye jeg la i de uttalelsene. Det er ikke noen hemmelighet at vi har vært lillebror en lang stund nå. Det er på tide med et skifte der, synes vi, så vi håper å gjøre noe med det i morgen, sier han.

Norges supertalent hevder han ikke sa det bevisst for å skape en tenning innad i Norge-troppen før det som blir en meget avgjørende kamp på Friends Arena.

- Jeg sa det én gang, men når det står fem journalister der, er det ikke så rart det blir plukket opp i flere aviser. Nå har vi vært lillebror i lang tid, men nå ønsker vi å endre på det, og det skal vi prøve på i morgen, sier Ødegaard med et smil til Nettavisen.

- Føler du et ekstra press etter uttalelsene du kom med etter Malta-kampen?

- Nei, det gjør jeg ikke, svarer han.

- Får se om vi overrasker

Landslagssjef Lars Lagerbäck møter sin egen nasjon til dyst søndag kveld, og Norge valgte som vanlig å stenge store deler av treningen dagen før dagen.

Etterpå hintet svensken om at det kan komme noen uventede elementer fra norsk hold søndag.

- Jeg pleier ikke å være kjent for overraskelser, men vi får se om vi overrasker Sverige eller ikke. Vi skal se hva vi kan finne på, sier Lagerbäck.

- Her på Friends Arena er det lett å se treningen om man faktisk vil. Frykter du svenske spioner - og hvor lett er det å holde ting skjult for Sverige her?

- Denne treningen kunne alle sett på om de ville, vi gjør jo ofte ingenting dagen før kamp som har taktisk betydning. Det handler mer om å skape lugn og ro den siste dagen så spillerne slipper å tenke på fotografer og slike ting, forteller han til Nettavisen.

Ødegaard er relativt rolig før det som blir en av hans største utfordringer som landslagsspiller. Det er snart solgt 40.000 billetter på Friends Arena, og det ventes et enormt trykk på de norske spillerne.

- Det blir en vanlig kamp, en vanskelig kamp, og vi skal gjøre som vi pleier, sier Real Sociedad-spilleren.

Svenskene har varslet at de skal ta i bruk fysisk spill for å stanse Ødegaard. Uten at det bekymrer 20-åringen nevneverdig.

- Det er ikke noe jeg har tenkt noe spesielt på. Det blir en vanlig kamp, en vanskelig kamp. Vi er elleve mann der, i tillegg til de som er på benken, som kommer inn. Det tror jeg går fint, sier Ødegaard.

Lagerbäck bekrefter overfor Nettavisen at laget så å si er klart. På Nettavisens spørsmål om et mulig skifte på venstreback, der Birger Meling kan overta rollen til Haitam Aleesami, svarer Lagerbäck følgende om hva som skiller de to spillerne.

- Jeg synes ikke det er så stor forskjell. Den rollen vi ønsker at backene vår skal ha, begge har egenskaper til å spille der. Vi vil at de skal delta mye i angrepsspill, begge er veldig kvikke, og det er egentlig lite som skiller dem, svarer han.

Sverige mot Norge har avspark søndag kveld klokken 20.45 på Friends Arena.