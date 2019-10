Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon

Martin Ødegaard fortsetter å imponere hos Real Sociedad i spansk 1. divisjon. Han ble en viktig brikke da laget snudde 0-1 til 3-1-seier over Betis søndag.

Striregnet i San Sebastian gjorde banen både sleip og glatt. Nordmannens gode teknikk var til god hjelp under de vanskelige forholdene.

Spesielt i annen omgang viste han mange flotte detaljer som skapte hodebry for Betis-forsvaret. Hans solide fysikk var også en medvirkende årsak til hans suksess.

Det åpnet ikke så godt for hjemmelaget. Etter tolv minutter kom det en ny kalddusj i form av scoring imot for Real Sociedad. La Ligas toppscorer Loren Moron satte ballen i mål, men jubelen kom først etter at dommeren hadde fått klarsignal fra VAR-teamet. Det var Morons sjuende mål for sesongen.

Forarbeidet ble gjort av Antonio Barragán som ble spilt fri på kanten. Han fikk lagt inn foran mål til Moron. Det ble vinket for offside, men TV-reprisen viste at Barragán var onside. Dette fikk også dommeren beskjed om fra VAR-rommet.

Selvmål

Etter 22 minutter var det duket for utligning. Hjemmelaget fikk frispark i god posisjon og Ødegaards venstrebein sendte ballen knallhardt inn i feltet. Betis-forsvaret fikk ryddet unna i første omgang, men avklaringen havnet rett i beina på Nacho Monreal. Han fikk sendt ballen foran mål igjen og det hele endte med at Betis' Javi Garcia hamret ballen i eget nett.

Ni minutter før pause kom hjemmelaget på et flott angrep. Det ble slått knallhardt fra høyrekanten av Joseba Zaldua. Ballen fant Willian Jose som banket til fra elleve meter til 2-1.

Eleganse

Etter å ha kjørt fram det ene angrepet etter det andre, lykkes Ødegaard med et framspill. Han vippet ballen elegant over det møtende forsvaret. Ballen havnet hos Mikel Oyarzabal som med ryggen mot mål la tilbake til Portu. Han banket ballen kontant i mål.

Ødegaard kom fra EM-kvalifiseringskampene med litt blandet innsats. Han var god mot Spania, men litt mer varierende mot Romania. Begge kampene endte 1-1.

Søndag var nordmannen skikkelig het ute på banen. Ved siden av alle hans flotte tekniske detaljer fikk han også brukt skuddfoten. Etter 78 minutter måtte Joel Robles i aksjon for å hindre skuddet fra 20-åringen.

Betis hadde også sine muligheter etter hvilen, med blant annet to treff i tverrliggeren.

Ødegaard har vært et stort lyspunkt med sitt spill i Real Sociedad så langt i sesongen. Laget hadde femteplassen, men rykket opp forbi Atlético Madrid til fjerdeplassen med sine 16 poeng. Laget har nå fem seire, en uavgjort og tre tap.

Betis havnet under nedrykksstreken med sine 9 poeng.

