Ødegaard skal være på vei til Arsenal. Delte meninger blant ekspertene: - Jeg er skeptisk

Spanske medier hevder Martin Ødegaard (22) er på vei til Arsenal. «Spennende», sier norske eksperter, men Arsenal-kjenner tror nordmannen kan få det tøft med å spille seg inn på laget.

Den norske landslagsspilleren hadde håp om å spille seg inn på Real Madrids førstelag da han før denne sesongen avbrøt det som skulle være et to års langt låneopphold i Real Sociedad.

Slik har det imidlertid ikke gått for Ødegaard.

Nordmannen har tilbragt mye tid på benken hos den spanske storklubben og spansk presse melder at Ødegaard har sett seg lei på situasjonen.

Nå går det mot et nytt låneopphold for 22-åringen.

Real Sociedad skal være blant klubbene som har vist interesse, men flere spanske aviser skriver at nordmannen er på vei til Premier League. Fredag formiddag melder overgangsguru Fabrizio Romano at Ødegaard har bestemt seg for å dra på lån hos Arsenal og at avtalen ventes å være klar i løpet av de kommende timene.

Romano hevder at Ødegaard skal ha latt seg overbevise etter å ha snakket med Arsenal-manager Mikel Arteta.

- Det kan ikke fortsette

TV 2s fotballekspert og kommentator, Simen Stamsø Møller, mener Ødegaard gjør helt rett i å se seg om etter en ny klubb.

- Jeg tenker først og fremst at han ikke har tid til å sitte på benken nå. Det er ett år siden den lille nedturen etter den store oppturen begynte. Det kan ikke fortsette. Han må få spille på et høyt nivå for et bra lag, sier Stamsø Møller til Nettavisen.

TV 2-eksperten tror et låneopphold i Arsenal kan være en meget fornuftig løsning for 22-åringen dersom han får spille.

- Da vil han få spilletid for et godt lag i den beste ligaen og ikke minst så får han også vist seg frem i den beste ligaen for ett av verdens mest populære lag. Kanskje er han ikke god nok til å starte for Real Madrid nå, men jeg tror absolutt han kan være det for Arsenal, forteller Stamsø Møller.

Han mener London-klubben mangler en type som Ødegaard i laget for øyeblikket.

- Det verste er at de har hatt en som jeg synes har lignet mest på Ødegaard de siste ti årene med Mesut Özil, men det har bare ikke fungert. Kanskje er det et håp om å få noe de gjerne kunne tenke seg at Özil skulle bli eller var. Ødegaard kan være noe av det. Arsenal har mange gode spillere, men i likhet med Real Madrid så mangler de den geniale pasningen, forklarer TV 2-eksperten.

Solheim: - En kjensgjerning



Stamsø Møller får støtte av fotballkommentator og Arsenal-supporter Dag Solheim.

- Det er en kjensgjerning at Arsenal trenger kreativ kraft. Martin har den evnen til å sette litt balltempo og slå den stikkeren og lure pasningen som jeg synes laget til tider har manglet, sier Solheim til Nettavisen.

Solheim tror Arteta har merket seg det samme.

- Jeg tror at den spillestilen Arsenal har for øyeblikket ville kledd Martin. Da hadde også Martin kledd Arsenal.

Han tror også at spill i Premier League kan være fornuftig for Ødegaard.

- Å gå på lån i Spania igjen for å finne litt tilbake til seg selv er ikke nødvendigvis det som tar han videre, selv om det sikkert kan føles litt trygt. Kanskje har han godt av et lite miljøskifte hvor han skal forberede seg til å spille mot Liverpool, Leicester og United, og ikke de lagene han nå har blitt litt kjent med gjennom et par sesonger.

Solheim er imidlertid tydelig på at det ikke bare er å spasere inn i startelleveren til Arsenal.

Han trekker frem Emile Smith Rowe i tier-rollen og Bukayo Saka på høyrekanten som begge har imponert den siste tiden for London-klubben.

Men Solheim er klar på at han tror Ødegaard vil få sine muligheter fordi Ateta vil bli tvunget til å rotere på laget på grunn av det tøffe kampprogrammet i England.

- Da er det er opp til Martin å ta vare på sjansen, sier Solheim.

Han legger riktignok til at han ikke tror Arsenal ville være interessert i Ødegaard dersom de ikke tror han kan bidra umiddelbart i laget.

Fredheim skeptisk til spilletid



Discovery-kommentator og Arsenal-kjenner Kenneth Fredheim synes også at det kan bli svært spennende å se Ødegaard i London-klubben, men Fredheim er ikke overbevist om at nordmannen vil få den spilletiden han er på jakt etter dersom han går til Arsenal.

- Spørsmålet er hvor lett det er å komme inn der og markere seg. Særlig fordi Arsenal nå plutselig ved hjelp av unggutter har begynt å få sving på det offensive igjen. Det er umulig å se at han skal danke ut Saka på høyrekant og nesten like umulig å se at han skal danke ut Smith Rowe i tier-rollen. Det blir en utfordring, sier Fredheim til Nettavisen.

- Jeg er rett og slett skeptisk til hvor mye spilletid han får, forteller Discovery-kommentatoren.

Han mener i likhet med Solheim at det blir svært viktig at Ødegaard tar vare på de sjansene han får.

- Det blir en ordentlig test for ham.

Fredheim er imidlertid klar på at han synes det ville vært morsomt og spennende å se Ødegaard prøve seg i London-klubben.

Alsaker positiv

Også TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker synes det kunne vært spennende å se Ødegaard i England og mener London-klubben kan være en fornuftig mulighet.

- Premier League er Premier League, men når det er sagt så har vel Arsenal skreket etter en sånn tier hele sesongen. Sånn sett kan det være veldig spennende. Det kan det absolutt være, sier Alsaker til Nettavisen.

TV 2-kommentatoren er imidlertid litt usikker på hvilken Ødegaard Arsenal eventuelt får.

- Spørsmålet er om han er helt der. Det har vært litt rusk med ham i det siste.

- Jeg er usikker på hvor han står med tanke på formen sin. Det er spørsmålstegnet, men hvis han er hundre prosent og i godt slag så skal han kunne takle det greit, sier Alsaker om en eventuell overgang til Premier League.

Neste Arsenal-kamp spilles 23. januar, borte mot Southampton i FA-cupen, før den eksakt samme kampen spilles i ligaen 26. januar. Så venter hjemmekamp mot Manchester United 30. januar. Det er bare å merke seg den datoen med en gang.

