Ødegaard slaktes etter Real Sociedad-tap

Ingen hyggelig lesning i spanske aviser for Martin Ødegaard (21).

Den norske landslagsspilleren har herjet i La Liga denne sesongen, men søndag fikk han det ikke til å stemme da Real Sociedad tapte 0-3 mot Real Betis.

Dagen derpå får Ødegaard slakt i spanske aviser som trekker frem 21-åringen som én av de svakere spillerne på Real Sociedad i søndagens oppgjør i Sevilla.

La Liga-ekspert Petter Veland mener kritikken langt på vei er fortjent.

- Det var ingen «høydare». Vi må være såpass ærlige og si at dette var det svakeste han har levert siden han kom til Real Sociedad, sier Veland til Nettavisen.

Veland har på Twitter selv publisert børskarakterene nordmannen har fått av de største spanske mediene etter kampen.

- Mer press på Ødegaard



Ødegaard har for det meste storspilt siden han flyttet til San Sebastián før denne sesongen. Det har han også blitt hyllet for i både norske og internasjonale medier.

Veland er imidlertid ikke i tvil om at prestasjonene tidligere i sesongen gjør at det nå forventes langt mer av Ødegaard. Eksperten forklarer at nordmannen fort må ta mye av skylden når det først går dårlig med «La Real».

Søndag møtte Real Sociedad et Real Betis som var tydelig forberedt på Ødegaard og lagkameratene. Veland mener Real Betis spesielt lykkes med å stoppe Ødegaard og Mikel Oyarzabal ved hjelp av Édgar González og Andrés Guardado.

Han opplever at Real Sociedad og Ødegaard ofte får problemer med å omstille seg når de først møter på problemer i en kamp.

- De klarte ikke svare, sier Veland.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland. Foto: (Nettavisen)

Tror Ødegaard vil slå tilbake



La Liga-eksperten tror derimot at Ødegaard vil slå tilbake når han er tilbake på banen for Real Sociedad.

Han viser til tidligere nedturer i Ødegaards karriere der han har slått hardt tilbake.

- Han har primært vært bra, hatt noen dupper, men han har klart å løfte seg. Han må stå rakrygget, sier Veland.

Eksperten er noe usikker på om Ødegaard vil være tilbake allerede i onsdagens Copa del Rey-kamp mot Espanyol ettersom nordmannen har slitt med et vondt kne i perioden før oppgjøret mot Real Betis.

Han regner imidlertid med at Ødegaard vil være med for fullt mot Mallorca på søndag.

Real Sociedad ligger på 6. plass i La Liga med 31 poeng etter 20 serierunder.