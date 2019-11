Ødegaard sløste bort store sjanser da Real Madrid vant, men fikk Zidane-ros: - Veldig god

Martin Ødegaard (20) fikk en varm velkomst i sin retur til Santiago Bernabéu. Nordmannen viste seg tidvis frem fra en god side, men det holdt ikke til å hjelpe Real Sociedad til poeng på den mektige arenaen.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3-1:

SANTIAGO BERNABÉU (Nettavisen): Real Sociedad tok ledelsen etter bare to minutter med Willian José, men scoringer av Karim Benzema, Federico Valverde og Luka Modric snudde kampen for gjestene.

Dermed endte det til slutt med 3-1-seier til Real Madrid.

Med norske øyne var det knyttet stor spenning til hvordan Martin Ødegaard ville gjøre det.

Og med fasit i hånd kan man fastslå at Ødegaard kom fra det med æren i behold.

Han viste tidvis frem sitt gode overblikk, slo flere fine dødballer og to ganger kom han til farlige scoringsmuligheter.

Den ene gangen bommet han halvveis på ballen da han skulle avslutte, den andre gangen gikk skuddet fra godt hold rett på keeper Thibaut Courtois.

Nektet norsk presse Ødegaard-intervju

Etter kampen var det kun rettighetshaver TV 2 som fikk snakke med Ødegaard.

Verken VG, NTB eller Nettavisen fikk lov av Real Sociedads pressekontakt til å stille et eneste spørsmål til nordmannen, og Ødegaard dukket ikke engang opp i pressesonen til skrivende presse.

Men til TV 2 sa han følgende om returen til Bernabéu:

- Det er selvfølgelig spesielt. Det er et sinnssykt stadion, og kult å være tilbake her. Men jeg prøver å ta det som en vanlig kamp, og jeg synes vi gjør det ganske bra. Det er spesielt, men du må tenke på det som en vanlig kamp, sa Ødegaard til TV 2.

På pressekonferansen etter kampen ble Real Madrid-trener Zinedine Zidane spurt om nordmannen. Da svarte den franske fotball-legenden slik ifølge TV-programmet El Chiringuito:

- Ødegaard er veldig god, han gjorde en veldig god kamp. Men han spiller for Real Sociedad, sa Zidane.

GULT KORT: Sergio Ramos klippet ned Ødegaard og fikk gult kort i lørdagens kamp. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

Ødegaard har vært i strålende form for Real Sociedad denne sesongen og sto før lørdagens kamp med to mål og tre målgivende pasninger. Men det har vært spillet hans som har imponert mest, og nordmannen har tidvis vært briljant i en offensiv rolle på det blåhvite laget.

Ramos-tabbe ga scoring

Det var merkbart før kampen at også Real Madrid-fansen satte pris på Ødegaards tilbakekomst. Da navnet hans ble ropt opp før avspark var det merkbar jubel fra hele stadion.

Kampens første scoring kom allerede før det var spilt to minutter. Ødegaard presset Sergio Ramos, som valgte å spille ballen tilbake mot sin egen keeper. Den pasningen var klønete og ble snappet opp av bursdagsbarnet Willian José, som enkelt passerte Thibaut Courtois og satte ballen i det tomme målet.

Dermed fikk Real Madrid, som ikke hadde sluppet inn et eneste mål de siste fem kampene, en marerittstart på lørdagens oppgjør.

Stor Ødegaard-sjanse

Etter et snaut kvarter fikk Ødegaard en stor mulighet til å havne på scoringslisten. Mikel Oyarzabal kom seg rundt på venstresiden og slo inn til en umarkert Ødegaard, men nordmannen klarte ikke å stokke beina og få ballen mot mål. Der burde han fått mer ut av situasjonen.

Etter 27 minutter var han farlig frempå igjen da han fikk ballen på 20 meter og ladet kanonen, men det harde skuddet gikk rett på keeper Courtois, som måtte gi en retur.

Martin Ødegaard returnerte lørdag til Santiago Bernabéu i Madrid for første gang siden Real Madrid-debuten fra start for tre år siden. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Ti minutter før pause kom utligningen etter en lang periode med Real Madrid-overtak. Og det hele skjedde på dødball. Luka Modric slo en nydelig ball inn i boksen fra høyre, og der ventet Karim Benzema. Franskmannen stanget inn 1-1 med en heading fra fem meter.

Snudde kampen

Det var også stillingen til pause, men det tok ikke lang tid ut i andre omgang før vertene hadde snudd kampen. Ødegaard-kompis fra Castilla-tiden Federico Valverde økte til 2-1 bare to minutter etter hvilen da han skjøt via en Sociedad-spiller og i mål forbi en utspilt keeper.

Ødegaard viste seg tidvis frem med noen fine detaljer med ballen i beina, og fem minutter etter pause gikk han i bakken da Sergio Ramos prøvde å stoppe nordmannen med en knallhard takling. Real Madrid-kapteinen endte opp med gult kort for den fellingen av Ødegaard.

En halvtime før slutt ble igjen den norske landslagsspilleren satt opp i en god posisjon, og fikk ballen midt foran mål på 16 meter. Ødegaard forsøkte å skru den i lengste, men fikk ikke nok bøy på skuddet, og Courtois reddet enkelt.

I AKSJON: Martin Ødegaard. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Bale-pipekonsert

Med 25 minutter igjen å spille byttet hjemmelaget innpå Gareth Bale, og det skjedde ikke uten reaksjoner. Bale har som kjent hisset på seg Real Madrid-fansen etter banner-skandalen med Wales nylig. Og Bernebéu svarte med enorm pipekonsert.

Les mer om Bale-kaoset her:

Et kvarter før slutt slo Real Madrid inn den siste spikeren i kista. Et innlegg falt ned på hodet til Benzema, som headet 45 grader ut til Luka Modric. Fra ti meter gjorde kroaten ingen feil og satte inn 3-1 for hjemmelaget.

Det ble også sluttresultatet.

Neste ligakamp for Ødegaard og Real Sociedad spilles lørdag om en uke hjemme mot Eibar. Real Madrid har Champions League-kamp hjemme mot PSG på tirsdag før sesongen fortsetter borte mot Alavés på lørdag.