Ødegaard-smell i Madrid-møtet, 1-3-tap etter tidlig ledelse

Martin Ødegaard fikk en kremstart på sin retur til Bernabeu-stadion, men Real Madrid slo tilbake mot Real Sociedad og vant 3-1 foran vel 85.000 tilskuere.

Vertene kom fra 0–1 og avgjorde med to mål etter pause. Det var fullt fortjent. Ødegaard var solid og god uten å dominere utover i fem-seks situasjoner.

Han fikk ikke lov til å bli intervjuet utover av to TV-stasjoner etter kampen. – Ødegaard kommer ikke til «mixed zone», sa en klubbrepresentant etter kampen.

– Det er selvfølgelig spesielt. Det er et sinnssykt stadion og kult å være tilbake her. Men jeg prøver å ta det som en vanlig kamp, og jeg synes vi gjør det ganske bra. Det er spesielt, men du må tenke på det som en vanlig kamp, sa Ødegaard til TV 2.

Presentasjonen av Ødegaard før kampen ga tilløp til jubel på stadion. Da Gareth Bales navn ble ropt opp, svarte hjemmefansen med kontant piping.

Det ble som en støyvegg da Bale kom inn i 2.-omgangen. Waliseren er ikke godt likt av tilhengerne.

Den 20 år gamle nordmannens retur til Madrid ble kalt en audition i spanske aviser. Ødegaard fikk igjen vist at han høyst sannsynlig er en del av Real Madrid-troppen om ikke så lenge.

Svært mye av Sociedads angrepsspill ble igjen styrt av ham.

Det gikk bare vel halvannet minutt før Sociedad fikk akkurat det de var ute etter. Ødegaard la litt press på Sergio Ramos. Midtstopperen sendte i vei en pasning mot eget mål. Den snappet Willian José opp og trillet inn 0-1.

Etter 14 minutter fikk Ødegaard en kjempemulighet til å sette inn 0-2, men han traff for sjeldenhetens skyld ikke ballen rent fra seks meters hold.

Noen tideler etter var José nær ved å lykkes. Vertene hadde flaks som ikke lå under med to mål.

Men Luka Modric la senere i omgangen et frispark som Karim Benzema headet inn til 1-1. Like etter pause skjøt Federico Valverde inn 2-1. Ballen gikk via en Sociedad-spiller og utmanøvrerte keeper helt.

Tilbake

Kort etter meide Ramos ned Ødegaard og fikk et gult kort, hans 165. i serien siden debuten.

Modric hamret inn avgjørelsen vel et kvarter før slutt. Med 3-1-ledelsen inne styrte Real kontrollert inn.

Ødegaard hadde et La Liga-innhopp i 2015 som tidenes yngste Real Madrid-spiller. Det virket som et rent PR-stunt fra klubbpresident Florentino Pérez.

Halvannet år senere spilte nordmannen en hel cupkamp mot et lag fra tredjedivisjon.

Kort etter ble han utlånt til Heerenveen før han fortsatte til Vitesse der han blomstret skikkelig til under trener Leonid Slutskij. Så plukket Real Sociedad Ødegaard opp i sommer på en avtale over to år.

Real Madrid har opsjon til å hente ham hjem hvert halvår, men det skjer tidligst til sommeren.

