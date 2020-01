Ødegaard tilbake på trening

Martin Ødegaard har slitt med skade og sykdom, men var tilbake da Real Sociedad innledet en ny treningsuke mandag.

Den norske profilen var ikke med da Sociedad slo Ceuta 4-0 på bortebane i den spanske cupen søndag. I forkant av kampen opplyste trener Imanol Alguacil at Ødegaard slet med tilløp til influensa.

– Vi tar ingen sjanser og ser mot neste kamp for ham, sa Sociedad-sjefen.

Ødegaard har også hatt problemer med sitt høyre kne den siste tiden, en skade han pådro seg i ligamøtet med Villarreal rett etter nyttår.

Mandag skriver storavisen Mundo Deportivo at nordmannen var på treningsfeltet sammen med lagkameratene. Den bringer også flere bilder av Ødegaard.

21-åringen skal ha trent for seg selv, men skal ha gjort øvelser som tyder på at kneskaden trolig ikke er til hinder for å spille kommende helgs ligamøte med Real Betis.

Sociedad ligger på femteplass i den spanske toppserien etter 19 serieomganger. Ni poeng skiller opp til Barcelona og Real Madrid på toppen av tabellen.

