Ødegaard tilbake på treningsfeltet

Martin Ødegaard var fredag i lett trening med ball under Real Sociedads økt. Det gir fansen håp om at han rekker Real Madrid-kampen.

Den spilles lørdag neste uke. «Ødegaard var en stor overraskelse», skriver lokalavisen El Diario Vasco i sin tekst til et bilde av Ødegaard.

20-åringen har vært ute med skade etter et spark i foten. Det fikk han for snart tre uker siden. Smellen gjorde at han sto over to klubbkamper og meldte forfall til landslagets oppgjør mot Færøyene og Malta.

En av de fysiske trenerne i Real Sociedad, José Luis Orbegozo, var med Ødegaard ute på gresset der nordmannen løp, trikset med ballen og forsøkte seg på noen forsiktige skudd.

Real Sociedad har fri fra fellestreninger lørdag og søndag.

Skulle Ødegaard slå sin arbeidsgiver neste uke, han er under kontrakt med Real Madrid til sommeren 2023, vil Real Sociedad gå forbi Madrid-klubben på tabellen.

Det er med andre ord en stor kamp også for Ødegaard på Bernabeu-stadion.

