Ødegaard toneangivende da Real Sociedad slo Espanyol

Martin Ødegaard vartet opp med et C-moment da hans La Real slo Espanyol borte.

ESPANYOL - REAL SOCIEDAD 1-3:

Ødegaard startet som vanlig litt ute til høyre, men i en noe fri rolle bak Willian José for Real Sociedad, og spilte alt i alt en god kamp uten at han maktet å prege borteoppgjøret i Barcelona i like stor grad som han gjorde mot Atlético Madrid nylig.

Etter 34 minutter viste den norske landslagsspilleren seg imidlertid for alvor fram. 20-åringen mottok ballen dypt inne på egen halvdel, før han fikk den tilbake ute til høyre på Espanyols halvdel.

Deretter fant han Portu med en helt utsøkt pasning med utsiden av foten. Fremspillet var perfekt vektet og gjorde at Portu til slutt kunne spille Willian José på nærmest blank kasse.

- Eventyrlig å sitte og se på

Spissen gjorde ingen feil og satte inn sitt andre mål for omgangen. Etter scoringen var det imidlertid pasningen til Ødegaard som ble et tema i kommentatorboksen til TV 2.

- Har du sett for en pasning av Martin Ødegaard. Det er ikke mange i verden som kan slå slike pasninger, men Martin Ødegaard gjør det rett og slett perfekt. Denne scoringen handler om en guttunge fra Drammen, utbrøt TV 2-kommentator Jesper Mathisen etter scoringen, før han fortsatte.

- Han viser sin verdensklasse. Det å slå den pasningen på den måten med den kraften og skruen... det er perfekt, og man kunne ikke gjort det bedre. Det er eventyrlig å sitte og se på.

GLIMTET: Ødegaard viste glimtvis hva som bor i ham i 2-0-seieren mot Espanyol. Foto: Joan Monfort (AP)

Tok ledelsen

Scoringen kom ikke lenger etter at William José hadde gitt gjestene fra San Sebastian ledelsen.

Strålende pasninger fra henholdsvis Mikel Merino og Mikel Oyarzabal gjorde at den 27 år gamle spissen fikk ballen inne i feltet, og brasilianeren chippet ballen elegant over Espanyol-keeper Diego Lopez.

Vertene har slitt tungt denne sesongen, og hadde kun fire poeng etter fire kamper før møtet med Real Sociedad.

Også søndag slet laget stort, og kunne kommet under med 0-3 like før pause da Ødegaard fant Joseba Zaldúa til høyre i boksen. Høyrebacken dunket til på direkten, men Lopez fikk opp hendene og fikk parert til corner.

Espanyol spiste seg imidlertid inn i oppgjøret, og etter 71 minutter kom uttellingen da de vant ballen høyt i banen. Til slutt slo Victor Campuzano inn fra høyre, og der satte en klønete Joseba Zaldúa ballen i eget nett til 1-2.

Scoringen var Espanyols første på eget gress denne sesongen, men like etter punkterte svenske Alexander Isak kampen, godt hjulpet av Espanyol-forsvarer Fernando Calero.

Midtstopperen misset fullstendig med pasningen som bakerste mann, og sendte Isak alene igjennom. Svensken, som kom innpå i den andre omgangen, utnyttet muligheten til punkt og prikke da han dunket ballen i det lengste hjørnet til Lopez.

Espanyol ligger med det på 18.-plass med fattige fire poeng, mens Real Sociedad er helt oppe på tredjeplass med 10 poeng.