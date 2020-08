Ødegaard usikker til landskampene: - Synes veldig synd på ham

Det er lite hvile å få for Martin Ødegaard (21), som går til Nations League-, EM-playoff og Real Madrid-oppkjøring med konstante smerter i kneet.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Kommende sesong skal drammenseren forsøke å spille seg inn i en startellever hos Real Madrid.

Etter en svært kort sesongpause preget av lite hvile for Ødegaards kne, skal han starte sesongoppkjøringen i den spanske hovedstaden 30. august.

Dagen etter slutter han seg til det norske landslaget. Det ble klart etter at Lars Lagerbäck mandag tok ham ut i troppen til Nations League-kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Om Ødegaard i det hele tatt spiller de to landskampene er imidlertid uvisst. Kneskaden «jumpers knee» har plaget midtbanespillerne over lengre tid.

- Jeg synes veldig synd på ham som har fått dette her. Han skal til Real Madrid, og der ligger lista skyhøyt. Og om du ikke er 100 prosent, så er ikke det konge.

Det sier tidligere Spurs-keeper Erik Thorstvedt, som selv pådro seg «jumpers knee» i sin spillerkarriere.

Nå har den kroniske kneskaden rammet Martin Ødegaard. Han skal ha spilt med smerter siden oktober, og skaden var med på å prege unggutten avslutningsvis i Real Sociedad-oppholdet.

Et hektisk landslagsprogram blir avsluttet med bortekamp 7. september. Deretter er det kun fem dager til serieåpningen i La Liga.

Under mandagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion, gikk Lagerbäck langt i antyde at han er bekymret på vegne av Ødegaard, og presiserte at unggutten er et usikkert kort i troppen.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med ham senest i går, men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa svensken og fortsatte.

- Spørsmålstegn er aldri bra, og dette er en spiller vi absolutt vil ha med. Går det bra nå, vil jeg bli mindre bekymret.

Den norske landslagssjefen har imidlertid ikke snakket med noen i apparatet til Real Madrid rundt belastningsstyring for juvelen.

- De ligger jo i ferie nå, men det er ikke hovedårsaken. Vi holder kontakten med Martin. Så kommer han til å treffe Madrid i løpet av uken, sier han til Nettavisen.

FORMDUPP: Ødegaard opplevde en formsvikt siste del av sesongen i Real Sociedad. Han skal ha spilt med smerter i kneet siden oktober. Foto: Ander Gillenea (AFP / NTB scanpix)

- Vanskelig å komme opp på toppnivå

Det er nemlig lite tid til hvile for Ødegaard. I tillegg til de to Nations League-kampene, må den tidligere Strømsgodset-spilleren overbevise Zinedine Zidane om at han er verdig en plass i Real Madrid-laget kommende sesong.

Og kun en snau måned etter sesongstarten kommer EM-playoffen mot Serbia 8. oktober.

Erik Thorstvedt forteller at Ødegaards skade gjør det vondt både å løpe og hoppe - to vesentlige ting for en fotballspiller.

- For meg som keeper var det veldig plagsomt. Jeg følte det holdt meg tilbake og det var veldig vanskelig å komme opp på toppnivå, sier den tidligere keeperkjempen til Nettavisen.

Han forteller at han gikk halvannet år med smertene, før han til slutt måtte under kniven to ganger etter en mislykket førsteoperasjon.

57-åringen understreker at spesialister har bred erfaring med skaden, men legger ikke skjul på at den gjør det vanskelig å prestere optimalt.

- Folk kan jo bli friske av dette. Men å prøve å teipe kneskåla litt skjevt og slike ting... Man prøver alt, men det funker ikke.

Hviletid er imidlertid et fremmedord i Ødegaards tilfelle, som knapt rakk å ha sesongpause.

Thorstvedt er imidlertid klar på at smerter og skavanker er en del av en fotballspillers hverdag.

- Han er fotballspiller. De skal spille kamper, og spillere vil spille både for klubb og landslag. Det er ubehagelig, men de har helt sikkert vurdert operasjon og kommet fram til at man kan fikse dette uten. Samtidig er han bedre stilt enn mange andre med tanke på oppfølging, men det er dumme er at det kanskje hindrer ham i å prestere sitt aller beste.

MÅTTE OPERERE: Erik Thorstvedt måtte til slutt under kniven for å få bukt med jumpers knee. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Bratseth: - Var som en ond spiral

Thorstvedt er langt fra den eneste norske spilleren som har slitt med skadefenomenet. Også Mats Møller Dæhli har tidligere hatt den samme diagnosen, mens Rune Bratseth slet med det under sin tid i Werder Bremen på 90-tallet.

- Det går an å gjøre en del styrkeøvelser, og de vet sikkert enda mer om det nå enn da jeg slet med det. Men for meg var det en ond spiral som endte i operasjon, og det tok vel tre måneder fra inngrep til jeg spilte igjen, forteller den tidligere stopperkjempen til Nettavisen.

TANNPINE: Rune Bratseth omtaler jumpers knee-smertene som konstant tannpine. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

59-åringen ble helt bra i kneet etter operasjonen, men omtaler smerten som en konstant tannpine.

- Det er ikke noen ålreit skade å ha. Det er ikke fryktelig alvorlig, men «en liten tue kan velte et stort lass». Vi får håpe han har bedre metoder for å kunne få det bort på en bedre måte.

- Hvor hemmende er det å spille med slike smerter?

- Det er selvfølgelig hemmende, og det tapper deg for energi ikke å være 100 prosent. Du kan jo bite i deg smertene og spille kampene, men det blir ikke bedre over tid av å provosere det.

Lagerbäck varslet mandag at det vil bli tatt en beslutning rundt Ødegaard mot sluten av uken. Dersom Ødegaard kommer på samling, blir det et spørsmål om han kan spille.

– Her får treningene litt større betydning enn de normalt har med tanke på hvordan vi komponerer startoppstillingen, sa landslagssjefen.

Norge spiller mot Østerrike 4. september og Nord-Irland tre dager senere. Høstens første storkamp kommer hjemme mot Serbia i EM-playoff 8. oktober.