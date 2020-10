Ødegaard ute av Real Madrid-troppen

Martin Ødegaard er ikke blant de 20 spillerne som er tatt ut til Real Madrids tropp til lørdagens seriekamp mot Cádiz.

Det er klart etter at den spanske storklubben la ut listen over de utvalgte på sine nettsider.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

Lørdag blir ikke Ødegaard blant de spillerne Zinédine Zidane kan plukke fra.

Drammenseren har ikke greid å gjøre mye ut av seg på banen etter at han vendte tilbake til Real Madrid. Forrige sesong var han på et vellykket utlån i Real Sociedad.

Ødegaard startet nylig alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Martin Ødegaard imponerte også stort ved flere anledninger forrige sesong. Da var han utlånt til Real Sociedad, og ble blant annet kåret til La Liga sin beste spiller i september. I utgangspunktet var planen at han skulle vært lånt ut til den basiske klubben også denne sesongen, men Real Madrid hentet han tilbake denne sommeren.

I Real Madrids første La Liga-kamp denne sesongen fikk Ødegaard muligheten fra start av Zidane. Det samme fikk han i neste ligakamp, selv om det har blitt rapportert om at han har slitt med kne-problemer.

Regjerende mester Real Madrid står med ti poeng etter fire La Liga-kamper. Cádiz rykket i sommer opp til øverste nivå.

