Ødegaards lag kan innta tabelltoppen etter målløst Madrid-derby

Real Sociedad fikk en liten gavepakke da Atlético og Real Madrid spilte 0-0 lørdag kveld. Med seier søndag vil Martin Ødegaards lag overta teten i La Liga.

Den 20 år gamle nordmannen har vært helt sentral for et Real Sociedad-lag i sterk medvind. Søndag spiller de bortekamp mot Sevilla, som så langt står med ett poeng fra to hjemmekamper i ligaen.

Ødegaards lag har samlet 13 poeng på seks kamper. I øyeblikket topper ubeseirede Real Madrid ligaen med 15 poeng fra sju kamper.

Lørdag tok Madrid-laget et sterkt poeng borte mot byrivalen Atlético. Ingen av lagene maktet å score i en intens kamp, men det skal sies at både Atlético-keeper Jan Oblak og Real-keeper Thibaut Courtois måtte varte opp med noen sterke redninger for å holde nullen.

I annen omgang satte Real Madrid-trener Zinédine Zidane inn offensivt skyts i form av Luka Modric, James Rodríguez og Luka Jovic, uten at det hjalp nevneverdig.

Atlético (14 poeng) ligger på 3.-plass i La Liga, og det er meget tett i toppen. Granada er toer med 14 poeng, mens Barcelona og Real Sociedad har 13 og Athletic Bilbao har 12 poeng.

Athletic kunne har toppet ligaen, men tapte tidligere lørdag 0-1 hjemme mot Valencia.

Granada slo Leganés 1-0, mens Barcelona vant 2-0 over Getafe på bortebane.

