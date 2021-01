Ødemarksbakken til Aalesund

Aalesund har signert midtbanespiller Kristoffer Ødemarksbakken fra Lillestrøm. 25-åringen har skrevet under på en treårskontrakt.

– Vi er veldig fornøyd med å få Ødemarksbakken til AaFK. Vi har fulgt ham lenge og har gode referanser på ham. Han er en god kantspiller med et spennende repertoar, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til klubbens egne hjemmesider.

Ødemarksbakken har vært i Lillestrøm siden 2018. I fjor var han utlånt til Ull/Kisa og noterte seg for fem scoringer på 17 kamper. For LSK ble det ni kamper, men kun to av dem fra start. Nå blir det en ny sesong i 1. divisjon.

– Jeg har snakket med Lars Arne og Bjørn Erik (Melland, sportslig leder), og jeg tror at 4-3-3 og direkte fotball, hvor vi skal spille oss til mange målsjanser, er noe som vil passe meg ekstremt bra, sier Ødemarksbakken.

