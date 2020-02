Odion Ighalo har landet i Manchester - dette sier han om overgangen

Nå har Ole Gunnar Solskjærs lånesoldat landet i Manchester.

I tolvte time på overgangsvinduets siste dag ble det klart at Manchester United henter Odion Ighalo på lån ut sesongen - til stor overraskelse for mange.

Dermed ble 30-åringen den tredje signering United gjorde i januar. Tidligere har de signert Bruno Fernandes fra Sporting og Nathan Bishop fra Southend.

Snakker ut om overgangen

Nå har nigerianeren nylig landet i Manchester, etter en lang flytur fra Shanghai, og Sky Sports var på plass for å få de første uttalelsene fra United-spilleren.

- Dette er en drøm som går i oppfyllelse, for jeg har fulgt - og drømt om Manchester United siden jeg var barn. Men nå er det en realitet, og jeg kan ikke si så mye mer før jeg kommer ordentlig i gang, sa Ighalo til Sky Sports på Manchester Airport.

Og fortsatte:

- Det har vært vanvittig. Først og fremst er jeg veldig glad for å være i Manchester nå. Dette er en stor mulighet for meg, og jeg er takknemlig for Gud, agenten min og manageren som har gitt meg muligheten til å være her nå.

BOM: Kanskje kunne Solskjær hatt bruk for Ighalo i lørdagens oppgjør mot Wolves, som endte målløst. Foto: Andrew Yates (Reuters)

- Jeg er glad for å være her og jeg gleder meg til å trene med laget og avslutte sesongen på en god måte. Planen i dag er å slappe av, for jeg har akkurat reist en lang vei fra Shanghai til Manchester. I dag handler om hvile, og i morgen starter arbeidet.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har måttet tåle en god del kritikk for låneavtalen for Odion Ighalo, som flere eksperter mener belyser klubbens manglende ambisjoner på overgangsmarkedet de siste sesongene.

- Odion er en erfaren spiller. Han kommer hit for å gi oss et annet alternativ på topp i den korte tiden han skal være med oss. Han er en herlig type, profesjonell, og han vil gjøre det beste ut av tiden sin her med oss.

- Ønsket seg bort fra Kina

Ryktene om Ighalo til United fikk mange til å heve øyebrynene. Det kom i kjølvannet av et mislykket forsøk på å hente Joshua King fra Bournemouth, og så begynte snøballen for alvor å rulle utover fredagskvelden.

Den kinesiske Superligaen er utsatt på ubestemt tid grunnet viruset - og det skal være en rekke spillere i landet som nå ønsker seg bort fra Kina. Odion Ighalo var altså blant disse.

Ighalo er et kjent navn for norske fotballsupportere, som gjerne assosierer spissen med en imponerende sesong for Lyn i 2007/2008-sesongen.

Siden da har Ighalo vært innom klubbene Granada, Udinese, Cesena, Watford, Changchun Yatai og nå senest Shanghai Shenhua.