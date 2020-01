Odion Ighalo klar for Manchester United

Vinduets mest overraskende overgang ble en realitet!

Manchester United bekrefter at de har kommet til enighet med Shanghai Shenhua om en låneavtale for den nigerianske angriperen Odion Ighalo.

Avtalen skal strekke seg over seks måneder, og dermed fikk Ole Gunnar Solskjær den spisserstatteren han ønsket seg.

Dermed blir 30-åringen den tredje signering United gjør i januar. Tidligere har de signert Bruno Fernandes fra Sporting og Nathan Bishop fra Southend.

Det er motstridende meldinger om hvorvidt Manchester United har sikret seg opsjon på kjøp av Ighalo når låneoppholdet ender:

MOTSTRIDENDE MELDINGER: Tre av de beste på United, Paul Hirst, David Ornstein og Fabrizio Romano, er ikke enige om Uniteds opsjon på kjøp.

Det ble også rapportert fra flere troverdige journalister at Ighalo rett og slett hopper over den medisinske testen - og at han er klar for spill umiddelbart.

Tottenham og Inter skal også ha kastet seg inn i kampen i tolvte time, men da skal spilleren allerede hatt sitt hjerte i Manchester.

- Ønsket seg bort fra Kina

Ryktene om Ighalo til United fikk mange til å heve øyebrynene. Det kom i kjølvannet av et mislykket forsøk på å hente Joshua King fra Bournemouth, og så begynte snøballen for alvor å rulle utover fredagskvelden.

Nå er det altså bekreftet, og Ighalo blir dermed nødt til å komme seg fra Kina til England fortere enn svint. Det kan bli en utfordring med Corona-viruset som herjer i regionen.

UTE: Marcus Rashford må belage seg på et lenger opphold på sidelinjen, og nå har Solskjær funnet en erstatter i mellomtiden. Foto: Phil Oldham (Pa Photos)

Den kinesiske Superligaen er utsatt på ubestemt tid grunnet viruset - og det skal være en rekke spillere i landet som nå ønsker seg bort fra Kina. Odion Ighalo er blant disse.

Ighalo er et kjent navn for norske fotballsupportere, som gjerne assosierer spissen med en imponerende sesong for Lyn i 2007/2008-sesongen.

Siden da har Ighalo vært innom klubbene Granada, Udinese, Cesena, Watford, Changchun Yatai og nå senest Shanghai Shenhua.

Kaotisk spissjakt

Da det tidligere i måneden ble kjent av Marcus Rashford hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i ryggen, og dermed ville være ute av spill i lengre tid, startet ryktene om at Solskjær jaktet en kortidsløsning som kunne demme opp på topp for United.

På et tidspunkt var det omtrent ikke en spiss i Europa som ikke var omtalt som et mulig overgangsmål for United, men på overgangsvinduets siste dag spisset det seg for alvor til.

Et bud ble sendt fra Old Trafford til Dean Court, og Bournemouth-trener Eddie Howe la ikke skjul på at en overgang til Manchester United var høyt på Joshua Kings ønskeliste.

SKUFFET? Joshua King fikk ikke sin overgang til Manchester United. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Dessverre (?) for den norske spissen var de to klubbene langt unna hverandre i prisvurderingen, og det ble fort klart at det ikke ville bli enighet mellom klubbene.

Dermed vendte United snuten mot Kina og Ighalo, en spiller de ifølge The Telegraph skal ha hatt på radaren i en lengre periode.

Nå gjenstår det å se om den tidligere eliteseriespilleren vil vise seg som løsningen på Manchester Uniteds spisskrise.