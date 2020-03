Odion Ighalo scoret to da Manchester United gikk videre i FA-cupen

Det ble ikke noe lykkelig gjensyn med gamleklubben for Wayne Rooney, som måtte se de rødkledde fra Old Trafford ta seg videre til kvartfinalen i FA-cupen.

DERBY COUNTY - MANCHESTER UNITED 0-3

Det ble en fantastisk kveld for Ole Gunnar Solskjær, og Manchester United som vant 3-0 mot Derby County i FA-cupens femte runde. Dermed er United klare for kvartfinalen av den tradisjonelle turneringen.

Det var Luke Shaw som hadde væren av å åpne scoringsballet for United i den første omgangen, med en volley. Men mye av kvelden skulle handle om en tidligere Lyn-spiss.

Odion Ighalo kriget nemlig til seg 2-0-scoringen like før pause, og skulle ikke stoppe der. I den andre omgangen kombinerte han fint med Juan Mata, og hamret inn 3-0-scoringen, som også ble kampens siste.

Dermed står den nigerianske angriperen med tre mål på to starter etter sin låneovergang fra den kinesiske storklubben Shanghai Shenhua i løpet av vinterens overgangsvindu.

- Det viktigste er at vi vant og vi er videre. Men vi kan spille bedre enn vi gjorde i dag. Det har vært fantastisk, jeg har forsøkt å komme i form og det går bra. Nå ser vi frem til kampen på søndag, sa Ighalo til Viasport etter kampen.

Den tidligere Lyn-angriperen passet også på å hylle Solskjær etter kampen:

- Han har vært fantastisk, han fikk meg hit så nå må jeg tilbakebetale ham. Han viser meg hva jeg skal gjøre på banen, og jeg er utrolig glad for at jeg kan lære av en så stor trener og en så stor spiss.

Til BT Sport var nigerianeren litt røffere i sine uttalelser. Han har måttet tåle å bli ansett som et krisekjøp, og etter kampen tok han et oppgjør:

- Så lenge mine lagkamerater, treneren og supporterne tror på meg, så bryr meg ikke, sa Ighalo.

Da Ighalo scoret sitt andre United-mål begynte United-fansen å synge «Viva Ighalo» til melodien av «Viva Ronaldo», som var det United-supporterne sang for Cristiano Ronaldo i løpet av hans tid på Old Trafford:

Odion Ighalo kan også vise til å ha scoret like mange mål for Manchester United som den svenske legenden Henrik Larsson. Han kom også innom United på lån i et januarvindu.

Larsson ble i sin tid hyllet som spilleren som reddet Uniteds 2006/2007-sesong, og ble i stor grad ansett som en frelser på et tidspunkt da United slet foran mål. Sir Alex Fergusons lag endte opp med å vinne ligaen det året.

I kvartfinalen av FA-cupen venter Norwich, som slo ut José Mourinho og hans Tottenham onsdag kveld. Det ble en dramatiske affære, som måtte avgjøres på straffespark.

Det blir på ny bortekamp for United, som må dra til Carrow Road. Kampen spilles en gang mellom 20-22. mars.

Viva Ighalo

De første minuttene på Pride Park var tett og jevnspilt, der hverken eller av lagene virkelig klarte å skape store sjanser. Det var uansett en 18-åring som virkelig var nære ved skape et navn for seg selv.

Louie Sibley fikk nemlig muligheten til å avansere fra midtbaneleddet til Derby, og suste mot Uniteds mål. Hans rappe skudd hadde god retning, men snek seg like utenfor Sergio Romeros lengste stolpe.

Wayne Rooney var nære ved å score mot sin gamle klubb da han fikk muligheten på frispark i det 18. minutt. Hans forsøk var godt, men Romero fikk klasket den ut.

Manchester United slet med å spille seg opp til skikkelig målsjanser tidlig i oppgjøret, men Juan Mata fikk løsnet skudd i det 27. minutt da Bruno Fernandes hadde spilt ham opp. Keeper Kelle Roos hadde få problemer med å holde kula.

Odion Ighalo skulle ha gitt United ledelsen i det 32. minutt etter at Rooneys takling ledet til en stor sjanse for bortelaget. Keeper Roos var kjapt ute og fikk brukt brystkassa si til å blokkere skuddet.

MÅLMASKIN: Odion Ighalo scoret to for United. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Det skulle bli jubel for Manchester i det 33. minutt. Flere skudd ble blokkert, før Luke Shaw fikk muligheten til å hamre til på halv volley. Skuddet var rapt, og suste i bue over keeper Roos. Dermed kunne United smile over 1-0.

United hadde virkelig fått blod på tann. Minuttet etter hadde nemlig McTominay muligheten til å fyre fra distanse, men skottens forsøk suste godt utenfor stengene til Roos.

United kontret på i det 39. minutt, og en lav ball inn i boks fant Fernandes som fikk skyte. Skuddet traff George Evans i armen, men dommer Craig Pawson vinket spillet videre.

Det skulle uansett bli mer jubel for United, for like før pause så tok Ighalo ned ballen og nigerianeren fikk kriget seg til en avslutning. Det ble for vanskelig for Roos, og United kunne juble for 2-0.

Derby kjempet på for å finne en redusering, men det ville seg rett og slett ikke for Philip Cocus lag. Dermed kunne Ole Gunnar Solskjærs gutter smile bredt etter de første 45 minuttene.

Manchester United ledet 2-0 over Derby på Pride Park etter den første omgangen.

Derby-forsøk

Derby suste i angrep i den andre omgangen, og spesielt høyreback Jayden Bogle som virket hissig på grøten. Han løsnet skudd tidlig, som gikk rett på keeper Romero mellom stengene.

Høyrebacken fortsatte å imponere stort, og i det 50.minutt svingte han et innlegg inn mot Martyn Waghorn. Han slo Eric Bailly i lufta, men headingen suste utenfor målet til den argentinske burvokteren.

De hvitkledde virket hissige på å redusere tidlig i den andre omgangen, men det ville seg ikke. Dermed måtte hjemmelaget på Pride Park gå den første timen uten å registrere scoringen.

Juan Mata holdt på å virkelig punktere kampen fullstendig i det 61. minutt da Roos var lagt ute fra streken sin. Spanjolens forsøk fra distanse hadde god retning, men nederlenderen rakk tilbake til streken.

LEGENDE: Cristiano Ronaldo var en publikumsfavoritt i United. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Mata virket sugen på scoringen, for i det 66. minutt hamret han til fra kloss hold. Roos hadde få problemer med å klaske unna forsøket fra Uniteds spanske magiker.

Dette var Ighalos store kveld. Etter å ha spilt ut til Mata, som fikk Ighalo to muligheter foran Derby-målet. På det andre forsøket var den tidligere Lyn-spissen nådeløs, og hamret inn 3-0 for bortelaget.

Jack Marriott ble byttet inn i den andre omgangen, og rundt et kvarter før slutt ble han spilt fri av Rooney. Han hamret til, men Romero rakk å få klasket ballen utenfor målet sitt.

Romero måtte ut i aksjon igjen i tilleggtiden da Rooney fikk muligheten på frispark. Igjen var den argentinske burvokteren patent for de rødkledde fra Manchester.

Det ville seg ikke for Derby, og dermed kunne United juble for seier og avansement i FA-cupen. Ole Gunnar Solskjærs United er videre etter å vunnet 3-0 på Pride Park.