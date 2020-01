Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben

Magnus Carlsen spilte raskt, fant de riktige trekkene og gjorde noe som lignet kort prosess mot Vladislav Kovalev i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk onsdag.

Dermed tok den norske verdensmesteren sin tredje strake seier i storturneringen i Nederland etter å ha innledet med sju remis på rad.

Tirsdag slo han det iranske stortalentet Alireza Firouzja i runde nummer ni, og onsdag ble det et nytt poeng mot Kovalev. Hviterusseren havnet raskt i trøbbel, og etter 37 trekk var partiet over. Det hadde da vart i tre timer.

Med seieren fortsetter Carlsen å legge press på konkurrentene i kampen om turneringsseieren i Wijk aan Zee. Foran onsdagens tiende runde var nordmannen nummer tre, halvpoenget bak ledende Fabiano Caruana.

– Det var en grei dag på jobben. Han spilte feil plan i åpningen, og jeg tror det var tidlig tapt for ham, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg følte at jeg ganske tidlig sto veldig godt. Jeg kunne sikkert vunnet mye mer knusende, men jeg valgte trygge løsninger fordi jeg ikke ville rote bort overtaket. Jeg så også andre måter å vinne på, men valgte en vei som var helt sikker, sa Carlsen.

Raskt spill

En offensiv Carlsen overrasket tilsynelatende sin hviterussiske motstander allerede i innledningen av onsdagens parti. Carlsen fikk raskt begge sine hester i spill og hadde allerede etter en håndfull trekk et lite overtak.

Etter Carlsens sjuende trekk måtte Kovalev ha en tenkepause på nærmere 12 minutter før han fant sitt mottrekk. Den norske verdensmesteren fortsatte på sin side å spille raskt, mens hviterusseren stadig tok seg tid.

Det førte til at Kovalev raskt var en halvtime etter på klokka.

Carlsen fortsatte å stramme grepet om partiet, og etter 16 trekk tilsa stillingen ifølge sjakkcomputerne en seierssjanse på mer enn 50 prosent for nordmannen. Da hadde i tillegg verdensmesterens fordel på klokka økt til rundt 40 minutter.

Avgjorde

Etter 21 trekk hadde computerprosenten for Carlsen-seier økt til formidable 89. Da så Kovalev fortapt ut med sine svarte brikker. Hviterusseren fant heller ingen vei tilbake i partiet. Han brukte lang tenketid mellom trekkene.

– Jeg tror mulighetene mine i turneringen er ganske gode. Jeg har to partier igjen med svarte brikker, og det er ikke ideelt, men jeg er med i tetstriden og med momentum på min side, sa den 29 år gamle nordmannen til TV 2.

– Jeg synes fortsatt ikke at jeg spiller så bra, men det er noe helt annet å kjenne at poengene begynner å renne inn. Det er en helt annen verden nå.

Totalt skal det spilles 13 runder i Wijk aan Zee-turneringen. Torsdag er det hviledag i Nederland. Fredag møter Carlsen polakken Jan-Krzysztof Duda.

De to siste partiene spilles lørdag og søndag. Der møter den norske verdensmesteren Vladislav Artemijev og Wesley So. Amerikanske So er med i kampen om turneringsseieren og står med 6 poeng.

