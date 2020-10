Offer ber fortvilet om hjelp: Men verken politiet eller idretten kan gripe inn mot straffedømt idrettsfotograf

Norsk idrett har flere ganger opplevd at straffedømte finner tilbake til idrettsmiljøet i roller som ikke krever politiattest. Men i slike saker er det lite de kan gjøre.

Nettavisen skrev nylig om «Ida», overgrepsofferet som kjemper en fortvilet kamp for å fjerne sin egen overgriper fra idrettsmiljøet på Østlandet.

Ifølge dommen var hun 12 år da hennes baskettrener innledet et forhold til henne, og i en periode på flere år hadde de daglig seksuell omgang.

Mannen ble senere dømt til fengsel, men er nå ferdigsonet og har funnet en vei tilbake til idretten.

Det har han klart gjennom å ta en rolle som frivillig idrettsfotograf, en av få roller som gjør at man ikke må levere politiattest.

BER OM HJELP: Ida har flere ganger kontaktet både politi og Norges Idrettsforbund i håp om å få ham fjernet fra idretten. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Så hva kan egentlig idretten og politiet gjøre i slike saker?

- NFF har ingen myndighet

Henrik Lunde, seksjonsleder for «Klubb og aktivitet» i Norges Fotballforbund, svarer følgende på spørsmål om NFF har noen mulighet til å fjerne tidligere overgripere fra fotballmiljøet når personen har sonet ferdig en dom og i dag har en rolle som ikke krever politiattest.

- Dette er dessverre en problemstilling som ikke er ny. NFF har ingen myndighet eller mulighet til dette, slår han fast overfor Nettavisen.

Lunde påpeker at hvis vedkommende ikke er i en rolle som krever politiattest er det formelt sett ingen mulighet for NFF til å gripe inn og gjøre noe.

Han røper imidlertid at NFF ved noen anledninger har gått i dialog med klubber som for eksempel har hatt en tidligere overgrepsdømt i styret.

Da har de gitt en klar anbefaling om at personen ikke bør få ha verv i klubben.

- Men det er ikke noe formelt i veien for at klubben kan ha en overgrepsdømt i styret, forteller Lunde.

Bjørn Vandvik Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

- Lite politiet kan gjøre

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, forteller at heller ikke politiet har grunnlag for å gripe inn i situasjoner som dette.

- Nei, politiet har ikke mulighet til å fjerne en frivillig i idretten som tidligere er straffedømt og ferdig sonet, og har en rolle som ikke krever politiattest, sier Vandvik til Nettavisen.

- Gjør politiet noe forebyggende i slike tilfeller, eller får tidligere straffedømte operere helt fritt i idrettsmiljøet så lenge de har sonet ferdig dommen sin og har en rolle som ikke krever politiattest?

- Vi har i liten grad mulighet til å gjøre eget forebyggende arbeid overfor tidligere straffedømte. I den grad politiet, i sin etterforsking av for eksempel en sak om seksuelle overgrep, blir kjent med at mistenkte er ansatt i idrettslag, vil politiet gjøre en vurdering av varsling av idrettslaget, sier han.

- Det er sikkert mange som mener det er ganske ille at tidligere straffedømte i overgrepssaker mot barn får være en del av idretten. Hva er politiets melding til dem?

- Det er tatt stilling til hvem det kan kreves politiattest for, og denne gruppen faller utenfor. I den grad dette skal utfordres, er de et spørsmål som bør rettes til Justis- og beredskapsdepartementet, mener Vandvik.

Her kan du lese alle sakene i serien: Overgrep i idretten

FORTVILET KAMP: «Ida» kjemper for å få sin egen overgriper fjernet fra idretten. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

- Viktig prinsipp

Justis- og beredskapsdepartementet sier til Nettavisen at dagens hjemmel kun gjelder personer med roller som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

- Det har man per nå ikke vurdert å utvide. I tillegg er det et viktig prinsipp at man i utgangspunktet skal kunne gjøre seg ferdig med en sak etter at straffen er ferdigsonet, sier Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i departementet.

«Ida» reagerer: - Jeg har ikke ord

Overgrepsofferet «Ida» reagerer sterkt på at overgriperen, som hun er sikker på kommer til å slå til flere ganger, får være i nærheten av barn og unge på en idrettsarena hun ønsker skal være trygg.

Hun er forelagt svarene fra både politiet, NFF og Justis- og beredskapsdepartementet, og liker ikke det hun leser.

- Man kan jo tolke svarene som at det ikke gjøres noe og ikke tas alvorlig nok før et overgrep faktisk skjer og anmeldes. Da er det allerede for sent. Jeg har ikke ord, sier hun til Nettavisen.

Hun påpeker at mannen er tidligere overgrepsdømt med klare preferanser for yngre jenter, og nå har en rolle som gjør at han bruker mye tid på frivillig arbeid i et miljø med mange barn og unge.

- Så klart er det stor sannsynlighet for at det enten er begått, eller vil begås nye overgrep. Uansett, er det virkelig en sjanse de er villig til å ta? At politiet og NFF er fullt klar over dette uten å gjøre noe, er helt vanvittig, sukker Ida.

Henrik Lunde i Norges Fotballforbund forteller til Nettavisen at de har hatt flere saker som er av samme art som Idas.

- Forstår det kan skape reaksjoner

Da har de gitt råd om å kontakte politiet. Men han påpeker at hver enkelt klubb og idrettslag har én mulighet når uønskede personer dukker opp på kamp og arrangementer.

- Klubben kan bortvise folk fra sitt anlegg, men det er krevende i praksis å ha ansvarlige tilstede til enhver tid i tilfelle vedkommende dukker opp, sier han.

- Denne spesifikke personen er dømt for årevis med overgrep mot en jente som da var 12-15 år. Hun er sikker på at han vil begå nye overgrep. Hva tenker NFF om at han i dag er en del av miljøet?

- Denne spesifikke saken kan jeg ikke kommentere. Jeg var i samtaler med Norges Idrettsforbund om det i dag, og de vil svare ut dette, sier han.

- Det er sikkert mange som vil reagere eller bli redde når de får høre at en straffedømt overgriper fortsatt er svært aktiv i fotballmiljøet på Østlandet. Hva er NFFs beskjed til dem?

- Vi forstår veldig godt at slike saker kan skape reaksjoner. Imidlertid kan ikke NFF ha oversikt over hvor aktiv en bestemt person er i og rundt ulike klubbmiljøer og hvor tette relasjoner som skapes gjennom virket som fotograf, sier Lunde.

Han mener NFFs synspunkt på i hvilken grad straffedømte personer skal tillates å være i nærheten av fotballaktiviteter «er lite relevant».

- Dette er forhold vi ikke råder over. Det er norske myndigheter som bestemmer i hvilken grad straffedømte skal ha tilgang til idrettsarrangementer, sier Lunde.

KAN LITE GJØRE: Det bekrefter Henrik Lunde i Norges Fotballforbund. Foto: Trond Tandberg/Pressebilde NFF

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund, bekrefter overfor Nettavisen at idretten ikke har noen myndighet overfor personer som ikke er medlemmer eller gjør oppgaver for idretten.

- Og vi ønsker ingen «privat» virksomhet om å gå ut og advare mot personer som har sonet sin dom. Dette er også i tråd med de råd Kripos gir oss. Dersom idrettslaget mottar bekymringsmelding om at en person i miljøet er dømt for seksualforbrytelser, oppfordrer vi i tillegg idrettslaget om å ta en samtale med denne personen, for å sikre at denne er kjent med idrettens regler og retningslinjer, sier Tøien.

Men på generelt grunnlag påpeker han at idretten eier sine egne arrangementer.

- I den senere tiden er det eksempler på tilskuere som blir bortvist fra arenaene for lang tid på grunn av rasistiske kommentarer. Vi har også eksempler på idrettslag som har nektet personer adgang på grunn av vold eller på grunn av seksuelle overgrep. Men, som sagt, hva man kan eller ikke kan gjøre overfor personer som ikke er medlemmer eller utfører oppgaver på vegne av idretten, er en krevende balanse mellom flere hensyn. Imidlertid, hensynet til barn veier alltid tyngst, mener han.

- Gir meg ikke før han er stoppet

Overgrepsofferet Ida har lenge henvendt seg til både idretten og politiet med en innstendig bønn om at de må ta advarslene hennes på alvor, men føler seg nå enda mer maktesløs etter å ha lest svarene Nettavisen har fått i denne saken.

- Jeg gir meg i hvert fall ikke før denne mannen er stoppet. Nå vet jeg at hverken politiet eller NFF kommer til å gjøre noe, så da må man finne andre veier. Uansett føler jeg det er såpass håpløst, at selv om jeg stopper denne mannen, vil dette fortsatt være et stort problem i idretten og ikke tas på alvor. Men jeg håper at saken min kan bidra til at flere får kunnskap om hvordan ting egentlig er, i hvert fall.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her .